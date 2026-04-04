Τελ Αβίβ : Αντιπολεμικές διαδηλώσεις με σύνθημα «ο Νετανιάχου είναι η μεγαλύτερη απειλή για την ύπαρξη του Ισραήλ»

04 Απρ. 2026 21:48
Pelop News

Με κεντρικό μήνυμα: «Τέλος σε έναν πόλεμο χωρίς τέλος»: περισσότεροι από 1000 άνθρωποι διαδήλωσαν απόψε στο Τελ Αβίβ κατά του πολέμου εναντίον του Ιράν και της Χεζμπολάχ, καλώντας τις αρχές του Ισραήλ να σταματήσουν τις συγκρούσεις.

Το νέο τελεσίγραφο Τραμπ 48 ωρών μέσω Truth Social: «Ο χρόνος τελειώνει»

«Μην βομβαρδίζετε! Συζητήστε!», «Τέλος οι ανοησίες του Μπίμπι», φώναζαν οι διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Χαμπίμα, στην καρδιά της πόλης, πριν να διαλυθεί η συγκέντρωση από την αστυνομία.

Μια γυναίκα κρατούσε ένα πλακάτ με τη φράση «Ο Νετανιάχου είναι η μεγαλύτερη απειλή για την ύπαρξη του Ισραήλ», αναφερόμενη στον πρωθυπουργό της χώρας.

Λίγη ώρα μετά την έναρξη της κινητοποίησης, στις 4 το απόγευμα, η αστυνομία, που είχε δώσει έγκριση μόνο για μια περιορισμένη συγκέντρωση 150 προσώπων –λόγω των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλονται εξαιτίας του πολέμου– απώθησε τους διαδηλωτές από τον χώρο. Ορισμένοι επέστρεψαν στην πλατεία ή κάθισαν στο έδαφος.

«Η αστυνομία προσπαθεί να φιμώσει τις φωνές μας» αλλά «είναι καθήκον μας να είμαστε παρόντες» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλόν-Λι Γκριν, ο συνδιευθυντής του Standing Together, μιας ισραηλινο-παλαιστινιακής ομάδας που οργάνωσε την κινητοποίηση. «Είμαστε εδώ για να ζητήσουμε το τέλος του πολέμου στο Ιράν, στον Λίβανο, στη Γάζα, που συνεχίζεται ακόμη, για να βάλουμε τέλος στα πογκρόμ στη Δυτική Όχθη», είπε.

«Είμαι κατά του πολέμου επειδή (…) αμφισβητώ τους λόγους» που προβάλλονται από τον πρωθυπουργό, είπε μια 62χρονη γυναίκα, η Σεσίλ, που απέφυγε να δώσει το επώνυμό της.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ποιοι είναι οι ψηλότεροι λαοί στον κόσμο και πού βρίσκεται η Ελλάδα
23:37 Γιατί τα νέα smartphones δεν περιλαμβάνουν φορτιστή
23:21 Artemis II: Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την εντυπωσιακή εκτόξευση
23:04 «Πάγωμα» επιτοκίων στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών για έναν ακόμη χρόνο
22:53 Γαλλία: Στο «αρχείο» η οικονομική έρευνα για τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων
22:44 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Σφίγγει τη θηλιά στα παράνομα crypto – Πρώτες άδειες μέσα στο καλοκαίρι
22:32 Ολες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 9 Απριλίου
22:21 Η βιταμίνη D ως «ασπίδα» κατά της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ
22:08 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι
21:53 Νέος πλειστηριασμός για θρύλο του ελληνικού τραγουδιού – Ακίνητο στην Αχαΐα
21:42 ΗΠΑ: Εντυπωσιακή αναγκαστική προσγείωση μικρού αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο ΒΙΝΤΕΟ
21:30 Έγινε viral ο αδερφός του Γιόκιτς – Παραλίγο να «αρπάξει» φίλαθλο των Σπερς ΒΙΝΤΕΟ
21:25 Λουτράκι: «Αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα του αγώνα»
21:21 Νέα μελέτη ξεκαθαρίζει τον ρόλο ενός γονιδίου στον καρκίνο του παχέος εντέρου
21:12 Λαβρόφ: Να εγκαταλείψουν οι ΗΠΑ τη γλώσσα των τελεσιγράφων
21:08 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0: Όλα έμειναν στο… μηδέν στην Τούμπα
20:57 Τραμπ: Στις τρεις τα ξημερώματα της Τετάρτης λήγει το τελεσίγραφο για το Ιράν
20:55 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Από τον Ιμερο στον Καρασεβντά
20:45 Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα
20:38 Παναιγιάλειος: «Αυτό δεν ήταν διαιτησία, ήταν αλλοίωση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
