Το νέο τελεσίγραφο Τραμπ 48 ωρών μέσω Truth Social: «Ο χρόνος τελειώνει»

Το νέο τελεσίγραφο Τραμπ 48 ωρών μέσω Truth Social: «Ο χρόνος τελειώνει»
04 Απρ. 2026 17:36
Pelop News

Ένα νέο αυστηρό μήνυμα προς το Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι «ο χρόνος τελειώνει» για την επίτευξη συμφωνίας.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι είχε δώσει προθεσμία δέκα ημερών στην Τεχεράνη είτε να προχωρήσει σε συμφωνία είτε να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, επαναφέροντας τώρα την πίεση με ένα σαφές τελεσίγραφο.

«Ο χρόνος τελειώνει – 48 ώρες πριν ξεσπάσει η κόλαση εναντίον τους», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Δόξα τω Θεώ! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».
Παράλληλα Εκτεταμένες επιθέσεις από το Ιράν από την έναρξη του πολέμου μέχρι σήμερα καταγγέλλει η Ιορδανία . Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ιορδανικών Ενόπλων Δυνάμεων, η Τεχεράνη έχει εξαπολύσει συνολικά 281 επιθέσεις, εκ των οποίων 161 με πυραύλους και 120 με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Η ανακοίνωση, η οποία μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Petra, επισημαίνει ότι η πλειονότητα των επιθέσεων αναχαιτίστηκε επιτυχώς, με μόλις 20 από τα εισερχόμενα βλήματα να διαφεύγουν της ιορδανικής άμυνας.

Οι στρατιωτικές αρχές της Ιορδανίας υπογράμμισαν ότι τα πλήγματα δεν ήταν τυχαία, αλλά στόχευαν συγκεκριμένα κρίσιμες υποδομές και στρατηγικές τοποθεσίες εντός της χώρας. «Όλες οι ιρανικές επιθέσεις είχαν ως στόχο ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις και σημεία στην ιορδανική επικράτεια, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένα ή τυχαία περιστατικά», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

