Θρίλερ με τον αγνοούμενο πιλότο του F-15: Οι φόβοι για αιχμαλωσία, οι μνήμες από την Τεχεράνη και η μάχη επιβίωσης πίσω από τις εχθρικές γραμμές

Η είδηση ότι οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να αναζητούν τον αγνοούμενο αεροπόρο του F-15 που καταρρίφθηκε πάνω από το Ιράν έχει ήδη ανεβάσει το θερμόμετρο της αγωνίας στην Ουάσινγκτον. Το Reuters μετέδωσε ότι ένας από τους δύο Αμερικανούς που επέβαιναν στο αεροσκάφος έχει διασωθεί, ενώ το δεύτερο μέλος του πληρώματος εξακολουθεί να αγνοείται, με τις ιρανικές δυνάμεις να έχουν εξαπολύσει και αυτές ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Αυτό ακριβώς είναι που κάνει την υπόθεση τόσο επικίνδυνη. Αν ο αγνοούμενος εντοπιστεί πρώτος από το Ιράν, η κρίση μπορεί να αποκτήσει αμέσως άλλη βαρύτητα. Δεν θα πρόκειται πια μόνο για μια στρατιωτική απώλεια, αλλά για ένα συμβάν με τεράστιο συμβολικό, πολιτικό και επικοινωνιακό φορτίο. Το Reuters επισημαίνει ότι η Τεχεράνη ήδη ψάχνει ενεργά τον αγνοούμενο Αμερικανό, ενώ παράλληλα η κατάρριψη του F-15 έχει ήδη εκθέσει το αφήγημα της αμερικανικής αεροπορικής κυριαρχίας.

Οι μνήμες από παλαιότερες ομηρίες

Η υπόθεση έχει ανασύρει μνήμες από παλιότερες, βαθιά χαραγμένες κρίσεις στις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν. Σε ανάλυσή του στη Daily Mail, ο Μάθιου Γκουλντ, πρώην αναπληρωτής πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Τεχεράνη, σημειώνει ότι κάθε αναφορά σε πιθανή ιρανική κράτηση Αμερικανού ξυπνά αναπόφευκτα τις μνήμες της ομηρίας του 1979, όταν δεκάδες Αμερικανοί κρατήθηκαν για μήνες μετά την εισβολή στην αμερικανική πρεσβεία. Η συγκεκριμένη εκτίμηση είναι ανάλυση και όχι επιβεβαιωμένο επιχειρησιακό δεδομένο, όμως αποτυπώνει το κλίμα φόβου που έχει δημιουργηθεί γύρω από την τύχη του αγνοούμενου.

Η ίδια ανάγνωση θεωρεί ότι το Ιράν, αν αποκτήσει στα χέρια του έναν Αμερικανό πιλότο, δεν θα δει την υπόθεση απλώς ως στρατιωτικό επεισόδιο, αλλά ως εργαλείο διαπραγμάτευσης και πίεσης. Το Reuters δεν επιβεβαιώνει τι ακριβώς θα ακολουθούσε σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά είναι σαφές ότι η Τεχεράνη αντιμετωπίζει ήδη την υπόθεση ως γεγονός με βαρύ συμβολισμό, καθώς κρατικά και τοπικά δίκτυα έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό του.

Η ιρανική πίεση και το όπλο της προπαγάνδας

Σύμφωνα με τα διεθνή ρεπορτάζ, το Ιράν δεν αρκείται σε στρατιωτική αναζήτηση. Έχει ήδη καλέσει και πολίτες να συνδράμουν στον εντοπισμό του αγνοούμενου Αμερικανού, ενώ σε ιρανικά δίκτυα και τοπικά μηνύματα κυκλοφορούν αναφορές για αμοιβή προς όποιον βοηθήσει στη σύλληψή του. Reuters έχει καταγράψει ότι η περιφερειακή διοίκηση έχει ενθαρρύνει τους κατοίκους να κινητοποιηθούν, στοιχείο που δείχνει ότι η υπόθεση έχει μετατραπεί και σε πεδίο ψυχολογικού πολέμου.

Αυτό είναι και το μεγάλο άγχος των ΗΠΑ. Μια πιθανή αιχμαλωσία δεν θα είχε μόνο στρατιωτική διάσταση. Θα μπορούσε να μετατραπεί σε εργαλείο ταπείνωσης του αντιπάλου, σε δημόσιο τρόπαιο και σε μοχλό πίεσης προς τον Ντόναλντ Τραμπ, σε μια περίοδο που ήδη δέχεται ισχυρή πίεση για το κόστος και την αβεβαιότητα του πολέμου. Το Reuters υπογραμμίζει ότι το ζήτημα του αγνοούμενου πιλότου αυξάνει δραματικά το πολιτικό ρίσκο για τον Λευκό Οίκο.

Τι προβλέπει η εμπειρία για τη μεταχείριση αιχμαλώτων

Το κομμάτι που αφορά το πώς θα μπορούσε να μεταχειριστεί το Ιράν έναν πιθανό αιχμάλωτο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αναλύσεις και ιστορικά προηγούμενα. Ο Μάθιου Γκουλντ υποστηρίζει ότι το ιρανικό καθεστώς επιδιώκει να κρατά ζωντανό έναν κρατούμενο ώστε να αντλεί το μέγιστο πολιτικό όφελος από την υπόθεση, ισορροπώντας ανάμεσα στην ταπείνωση του αντιπάλου και στην προσπάθεια να εμφανιστεί διεθνώς ως δύναμη που διατηρεί μια κάποια «ανθρωπιστική» εικόνα. Αναφέρει ακόμη ότι παλαιότερες περιπτώσεις κρατήσεων από τους Φρουρούς της Επανάστασης περιλάμβαναν ψυχολογική πίεση, απομόνωση, στέρηση ύπνου και εικονικές εκτελέσεις. Αυτά τα στοιχεία όμως προέρχονται από ιστορικές εμπειρίες και προσωπική ανάλυση, όχι από επιβεβαιωμένα δεδομένα για το σημερινό περιστατικό.

Σε κάθε περίπτωση, το ουσιαστικό μήνυμα είναι ότι μια αιχμαλωσία θα μετέφερε αμέσως το βάρος της κρίσης από το στρατιωτικό στο πολιτικό και επικοινωνιακό πεδίο. Και αυτό εξηγεί γιατί η επιχείρηση διάσωσης αντιμετωπίζεται από τις ΗΠΑ ως απόλυτη προτεραιότητα.

Πώς εκπαιδεύονται οι Αμερικανοί πιλότοι να επιβιώνουν

Το περιστατικό έφερε ξανά στο προσκήνιο και το πρόγραμμα SERE, δηλαδή την εκπαίδευση των Αμερικανών πιλότων στην επιβίωση, την αποφυγή εντοπισμού, την αντίσταση και τη διαφυγή πίσω από τις εχθρικές γραμμές. Το CNN, σύμφωνα με όσα αναπαράγονται στα διεθνή ρεπορτάζ, έχει φιλοξενήσει αναλύσεις πρώην αξιωματικών που εξηγούν ότι μετά την εκτίναξη από ένα μαχητικό ο πιλότος καλείται να πάρει άμεσα κρίσιμες αποφάσεις: να βρει κρυψώνα, να περιορίσει το ίχνος του, να διατηρήσει επαφή μόνο όταν χρειάζεται και να αυξήσει τις πιθανότητες να τον βρουν πρώτα οι δικές του δυνάμεις. Αυτή η γενική λογική της εκπαίδευσης επιβεβαιώνεται και από δημόσιες αμερικανικές πηγές για το πρόγραμμα SERE.

Η βασική αρχή είναι διπλή: να παραμείνει αόρατος για τον εχθρό, αλλά ταυτόχρονα να είναι εντοπίσιμος για τις δυνάμεις διάσωσης. Σε αστικό περιβάλλον αυτό μπορεί να σημαίνει κρυψώνα σε σημεία που δεν κινoύν υποψίες. Σε πιο ανοιχτές περιοχές, μπορεί να σημαίνει νυχτερινή μετακίνηση, οικονομία δυνάμεων και συνεχής αναζήτηση νερού, που θεωρείται το πιο κρίσιμο στοιχείο επιβίωσης. Αυτή η μάχη είναι περισσότερο αγώνας αντοχής και λιγότερο μάχη όπλων.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι από τις πιο επικίνδυνες

Οι αποστολές έρευνας και διάσωσης για καταρριφθέντα πληρώματα είναι από τις πιο επικίνδυνες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Reuters μετέδωσε ότι δύο αμερικανικά ελικόπτερα Black Hawk που συμμετείχαν στην επιχείρηση δέχθηκαν πυρά, αλλά κατάφεραν να εξέλθουν από τον ιρανικό εναέριο χώρο. Αυτό από μόνο του δείχνει το ρίσκο που είναι διατεθειμένες να αναλάβουν οι ΗΠΑ για να μην αφήσουν έναν δικό τους άνθρωπο να πέσει στα χέρια της Τεχεράνης.

Ακριβώς γι’ αυτό, κάθε ώρα που περνά χωρίς σαφή εικόνα για τον αγνοούμενο ανεβάζει κατακόρυφα την ένταση. Η υπόθεση δεν είναι μόνο μια στρατιωτική επιχείρηση διάσωσης. Είναι μια δοκιμασία νεύρων, αντοχής και πολιτικής διαχείρισης, με φόντο έναν πόλεμο που έχει ήδη γίνει πολύ πιο επικίνδυνος απ’ όσο παρουσιαζόταν τις προηγούμενες ημέρες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



