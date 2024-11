Ήχησαν σειρήνες Τελ Αβίβ – Μία νεκρή και τέσσερις τραυματίες από ρουκέτα

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και τουλάχιστον ακόμη πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρουκέτας που εκτοξεύτηκε σήμερα από τον Λίβανο εναντίον της πόλης Σφαράμ, στο βόρειο Ισραήλ, ανακοίνωσε η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων.

Βίντεο που μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης καταγράφουν τη στιγμή της έκρηξης και το πολυώροφο κτίριο που έπληξε η ρουκέτα.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), η Χεζμπολάχ εκτόξευσε τουλάχιστον πέντε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ.

Θραύσματα ρουκέτας που αναχαίτισαν απόψε οι IDF προκάλεσαν πυρκαγιά σε συνοικία της πόλης Ραμάτ Γκαν, κοντά στο Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι (μια γυναίκα και τρεις άνδρες) να τραυματιστούν, σύμφωνα με την εφημερίδα Times of Israel.

Sirens are sounding in Tel Aviv following long-range rocket fire from Lebanon.

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 18, 2024