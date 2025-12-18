Τελευταίο αντίο στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, η επιθυμία της οικογένειας

Τελευταίο αντίο στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, η επιθυμία της οικογένειας
18 Δεκ. 2025 8:42
Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα το μεσημέρι τον ηθοποιό Αλμπέρτο Εσκενάζυ στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Ο γνωστός καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών τα ξημερώματα της Δευτέρας, στο Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι», μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο.

Η τελετή αποτέφρωσης έχει οριστεί για τις 13:30 της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου 2025, όπως ανακοίνωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας. Ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών χαρακτήρισε τον Εσκενάζυ «αγαπημένο φίλο και ταλαντούχο συνάδελφο», τονίζοντας ότι θα μείνει στη μνήμη όλων ως ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους του θεάτρου.

Η κόρη του ηθοποιού, Σάρα Εσκενάζυ, εξέφρασε δημόσια ευχαριστίες για τα μηνύματα συμπαράστασης. Με απόφαση της οικογένειας, αντί για στεφάνια, προτιμήθηκαν δωρεές υπέρ του Σπιτιού του Ηθοποιού, ως έμπρακτη τιμή στη μνήμη του.

