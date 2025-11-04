Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια στο myCAR, τι θα πληρώσουμε, τα πρόστιμα

Αναρτήθηκαν στο myCAR τα τα Τέλη Κυκλοφορίας για το 2026. Δείτε τα ποσά βάσει CO2 και κυβικών, τα ποσά των προστίμων καθυστέρησης και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ψηφιακή ακινησία.

04 Νοέ. 2025 8:45
Pelop News

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανάρτησε τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 στην ψηφιακή πλατφόρμα myCAR, δίνοντας στους ιδιοκτήτες οχημάτων τη δυνατότητα να ενημερωθούν άμεσα για τα ποσά που τους αναλογούν. Η προθεσμία πληρωμής λήγει αυστηρά στις 31 Δεκεμβρίου 2025, χωρίς προβλεπόμενη παράταση, ενώ για όσους καθυστερήσουν προβλέπονται κλιμακωτά πρόστιμα, από 25% έως και 100% του τελικού ποσού, με ελάχιστο 30 ευρώ.

Τα τέλη κυκλοφορίας παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με το 2025, καθοριζόμενα είτε βάσει εκπομπών CO2 για νεότερα οχήματα, είτε βάσει κυβικών εκατοστών (κυβ.) για παλαιότερα. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να εκτυπώσουν τα ειδοποιητήρια μέσω Taxisnet και να προχωρήσουν σε πληρωμή μέσω τραπεζών, πρακτορείων ΟΠΑΠ ή ηλεκτρονικά.

Ποσά Τελών Κυκλοφορίας ανά Ταξινόμηση

  • Ταξινόμηση από 1.1.2021 και μετά: Βάσει εκπομπών CO2 (ευρώ ανά γρ.).
    Εκπομπές CO2 (γρ./χλμ.) Τέλος (€/γρ.)
    0-122 0
    123-139 0,64
    140-166 0,70
    167-208 0,85
    209-224 1,87
    225-240 2,20
    241-260 2,50
    261-280 2,70
    281+ 2,85
  • Ταξινόμηση 1.11.2010 – 31.12.2020: Βάσει εκπομπών CO2.
    Εκπομπές CO2 (γρ./χλμ.) Τέλος (€/γρ.)
    0-90 0
    91-100 0,90
    101-120 0,98
    121-140 1,20
    141-160 1,85
    161-180 2,45
    181-200 2,78
    201-250 3,05
    251+ 3,72
  • Ταξινόμηση 1.1.2006 – 31.10.2010: Βάσει κυβικών.
    Κυβικά (κυβ.) Τέλος (€)
    0-300 22
    301-785 55
    786-1.071 120
    1.072-1.357 135
    1.358-1.548 255
    1.549-1.738 280
    1.739-1.928 320
    1.929-2.357 690
    2.358-3.000 920
    3.001-4.000 1.150
    4.001+ 1.380
  • Ταξινόμηση 1.1.2001 – 31.12.2005: Βάσει κυβικών.
    Κυβικά (κυβ.) Τέλος (€)
    0-300 22
    301-785 55
    786-1.071 120
    1.072-1.357 135
    1.358-1.548 240
    1.549-1.738 265
    1.739-1.928 300
    1.929-2.357 630
    2.358-3.000 840
    3.001-4.000 1.050
    4.001+ 1.260
  • Ταξινόμηση έως 31.12.2000: Βάσει κυβικών.
    Κυβικά (κυβ.) Τέλος (€)
    0-300 22
    301-785 55
    786-1.071 120
    1.072-1.357 135
    1.358-1.548 225
    1.549-1.738 250
    1.739-1.928 280
    1.929-2.357 615
    2.358-3.000 820
    3.001-4.000 1.025
    4.001+ 1.230

Πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή

Σε περίπτωση καθυστέρησης:

  • 25% επί του τέλους (ελάχιστο 30€) για πληρωμή εντός Ιανουαρίου 2026.
  • 50% για πληρωμή τον Φεβρουάριο 2026.
  • 100% από 1η Μαρτίου 2026 και μετά.

Παράδειγμα: Για τέλος 240€, το συνολικό κόστος γίνεται 300€ (Ιανουάριος), 360€ (Φεβρουάριος) και 480€ (από Μάρτιο).

Ψηφιακή ακινησία για απαλλαγή από Τέλη

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να αποφύγουν την πληρωμή θέτοντας το όχημά τους σε ψηφιακή ακινησία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025, μέσω myCAR στο gov.gr με κωδικούς Taxisnet. Η διαδικασία απαιτεί επιλογή οχήματος, δήλωση χώρου στάθμευσης και έγκριση από συνιδιοκτήτες. Ειδικές περιπτώσεις (π.χ. κλοπή, καταστροφή) χειρίζονται μέσω myAADE. Παραβίαση ακινησίας επισύρει πρόστιμα έως 30.000€ και αφαίρεση διπλώματος.
