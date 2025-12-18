Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Εκπνέει η προθεσμία, κλιμακωτά πρόστιμα για εκπρόθεσμες πληρωμές

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν προθεσμία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας 2026, χωρίς να αναμένεται παράταση. Τα ποσά παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με το 2025, ενώ ισχύει αυστηρότερο καθεστώς κλιμακωτών προστίμων για καθυστερήσεις.

Το ύψος των τελών καθορίζεται από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας, τον κυβισμό και τις εκπομπές CO₂. Οχήματα ταξινομημένα πριν τις 31 Οκτωβρίου 2010 φορολογούνται βάσει κυβισμού, ενώ νεότερα βάσει γραμμαρίων CO₂ ανά χιλιόμετρο.

Πληρωμή χωρίς κωδικούς Taxisnet

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο χωρίς είσοδο με κωδικούς, ακολουθώντας τα εξής βήματα στην πλατφόρμα myAADE:

Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE.

Επιλέξτε «Ψηφιακές υπηρεσίες» > myCAR > «Οχήματα» > «Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet».

Εισαγάγετε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας και έτος τελών (2026).

Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και πληρώστε μέσω τράπεζας ή άλλου καναλιού.

Κλιμακωτά πρόστιμα εκπρόθεσμης πληρωμής

Για καθυστερήσεις ισχύουν:

25% επί των τελών για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026.

50% για πληρωμή έως 28 Φεβρουαρίου 2026.

100% (διπλασιασμός) από 1η Μαρτίου 2026 και μετά.

Το ελάχιστο πρόστιμο ορίζεται στα 30 ευρώ.

Ψηφιακή ακινησία

Όσοι δεν σκοπεύουν να κυκλοφορήσουν το όχημα μπορούν να δηλώσουν ψηφιακή ακινησία μέσω myCAR έως 31 Δεκεμβρίου 2025, αποφεύγοντας τα τέλη. Σε περίπτωση χρήσης ακινητοποιημένου οχήματος προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις, όπως διπλάσια τέλη και πρόστιμα έως 30.000 ευρώ σε υποτροπή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



