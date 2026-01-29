Τέλη με τον μήνα; Καγχάζεις

Ο Ανδρέας Χριστόπουλος αρθρογραφεί στην «Π»

Τέλη με τον μήνα; Καγχάζεις
29 Ιαν. 2026 16:32
Pelop News

Κράτος – διώκτης. Αυτό ζούμε στην Ελλάδα εδώ και πολλές δεκαετίες. Και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά σε μικρά και μεγάλα που αποφασίζει η κεντρική εξουσία «δολοφονώντας» λέξεις, νοήματα και κυρίως το δίκιο του πολίτη. Αντί να τον προστατεύουν, τον στριμώχνουν με διάφορα τερτίπια, για να του πάρουν ακόμα και ένα ευρώ από την τσέπη.

Θα σας δώσω ένα μικρό, αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πρώτα δολοφόνησαν τις λέξεις και το νόημα τους: «Καταβολή τελών κυκλοφορίας με τον μήνα». Τι καταλαβαίνει κάθε λογικός άνθρωπος; Οτι μπορούμε πλέον να πληρώνουμε μήνα – μήνα τα τέλη, ειδικά αν έχουμε ένα σαραβαλάκι του χιλιάρικου, αλλά 2.000 κυβικών που έχει τέλη 615 ευρώ.

Η φράση δεν ισχύει. ΠΡΟΠΛΗΡΩΝΕΙΣ όλους τους μήνες μαζί για όσους θέλεις να κινήσεις το όχημά σου. Ωραία, λοιπόν. Εχω καταθέσει πινακίδες, αλλά στις 5 Απριλίου θέλω να πληρώσω κάποιους μήνες για να βγάλω πάλι στον δρόμο το αμάξι μου. Δεν γίνεται. πρέπει να πληρώσεις και τους τρεις πρώτους μήνες του χρόνου που ΔΕΝ κυκλοφορούσες! Μετά τις 8 Απριλίου ισχύει το «μήνα – μήνα» (που όπως είπαμε δεν ισχύει).

Κάποιος αποφασίζει να βγάλει το ΙΧ τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Πληρώνει τέλη δυο μηνών, αλλά στα μέσα Σεπτέμβρη αποφασίζει να επεκτείνει το «μήνα – μήνα» (που δεν ισχύει), μέχρι τέλος του χρόνου, δηλαδή άλλους τρεις μήνες. Δεν μπορεί. Για να επεκτείνει τρεις ακόμη μήνες (ή και μια μέρα) πρέπει να πληρώσει τα τέλη ΟΛΗΣ της χρονιάς, δηλαδή και τους πρώτους 7 μήνες που το όχημα δεν κυκλοφορούσε.

Και πάμε στο ωραιότερο: Εχεις καταθέσει πινακίδες, αλλά Νοέμβρη μήνα, επιτέλους εμφανίστηκε κάποιος να αγοράσει τα σαραβαλάκι των 1.000 ευρώ. Λες, «θα το κινήσω 1η Δεκεμβρίου και αμέσως κάνω την μεταβίβαση». Δεν γίνεται. Για να μεταβιβάσεις όχημα που ΔΕΝ έχει κυκλοφορήσει καθόλου επί 11 μήνες, πρέπει να πληρώσεις τα τέλη όλου του χρόνου λες και κυκλοφορούσε!

Δύο παρατηρήσεις εδώ: 1. Ποιος σαδιστής εγκέφαλος σκέφτηκε να αδικεί τόσο ξεδιάντροπα τον απλό πολίτη; 2. Εγινε ποτέ καμία Ερώτηση στη Βουλή για αποκατάσταση όλων αυτών των αδικιών ή είχαμε το ξυλόλιο και δεν προλαβαίναμε;

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:40 «Μαμά, σου πήραν άδικα τη ζωή αλλά δεν θα αφήσουμε να πάρουν τη μνήμη σου», συγκλονιστικές στιγμές στην κηδεία θύματος στη «Βιολάντα»
17:31 ΕΟΔΥ: Δώδεκα θάνατοι και 649 εισαγωγές λόγω γρίπης την τελευταία εβδομάδα
17:20 «Βιολάντα»: «Η φωτιά δεν μπόρεσε να κάψει αυτό που ήσουν» θρήνος και βαρύ πένθος στις κηδείες των τριών θυμάτων της τραγωδίας
17:09 Νέος περίπατος της Ελλάδας με τη Γερμανία και πρωτιά στον Όμιλο
17:04 Άνοια: Ο Γολγοθάς των οικογενειών – Πάνω από 236.000 άτομα καταγράφηκαν με άνοια στην Ελλάδα το 2025
16:56 Αποπνικτική ατμόσφαιρα στο Ηράκλειο από αφρικανική σκόνη – Ζημιές και πτώσεις τοίχων από τους θυελλώδεις ανέμους
16:48 Βικτόρια Σβαρόφσκι: H κληρονόμος της διάσημης οικογένειας Swarovski θα παρουσιάσει τη φετινή Eurovision
16:40 Νίκη Κεραμέως για εργοστάσιο «Βιολάντα»: Η Ανεξάρτητη Αρχή το 2025 έκανε τέσσερις ελέγχους
16:32 Τέλη με τον μήνα; Καγχάζεις
16:24 Βιολάντα: Βαρύς πόνος στην κηδεία της 56χρονης Αναστασίας Νάσου
16:16 Γάζα: Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από στρατιώτες του Ισραήλ
16:08 Εκδήλωση από την ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. με παρουσίαση του Τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 ΦΩΤΟ
16:00 Ερύμανθος: 1,5 εκ. ευρώ για αναβάθμιση δρόμων – Σε ποιες περιοχές θα γίνουν συντηρήσεις
15:52 ΠΑΟΚ: «Ο Ιβάν Σαββίδης θα είναι δίπλα και στις 10 οικογένειες των θυμάτων του τραγικού τροχαίου»
15:44 Ίλιον: Μαθητές «έβαλαν βόμβα» σε σχολείο και συνελήφθησαν
15:36 Η Ρωσία καλεί ΗΠΑ και Ιράν να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις
15:28 Γιάννης Οικονομίδης στο pelop.gr: «Το σινεμά πάει στην καρδιά, όχι μόνο στη διάνοια»
15:20 Οπαδός του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκε στο δυστύχημα στη Ρουμανία, είχε χάσει τον πατέρα του στον ίδιο δρόμο από τροχαίο
15:12 ΜΩΜΟΣ 2026: Ξεκινάει το Πανελλήνιο γλέντι της Σάτιρας
15:02 Αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες στην Πάτρα και όλη τη χώρα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ