Τελικές αποφάσεις για την αξιοποίηση του αεροδρομίου Αράξου – Ισως και φέτος ο διαγωνισμός

Ισως και φέτος, το υπερταμείο να προχωρήσει στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την παραχώρηση των 22 κρατικών περιφερειακών αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο Αραξος. Τα αεροδρόμια αυτά, που σήμερα διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, έχουν ήδη ολοκληρωμένες μελέτες για την επιβατική κίνηση και το κόστος λειτουργίας, ενώ μέσα στο πρώτο εξάμηνο αναμένονται οι τελικές αποφάσεις για το μοντέλο αξιοποίησής τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει τεθεί ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Ενωση σχετικά με το ποιοι φορείς θα μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, λόγω της απαιτούμενης τεχνογνωσίας, αλλά και του σχετικά χαμηλού αριθμού επιβατών που διακινούν τα περισσότερα από αυτά τα αεροδρόμια. Οι υποψήφιοι περιορίζονται κυρίως στις κοινοπραξίες που έχουν ήδη εμπειρία στην Ελλάδα, όπως οι μέτοχοι του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών (ΔΑΑ), η Fraport Greece, η κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-GMR για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι Κρήτης, καθώς και η κοινοπραξία του αεροδρομίου Καλαμάτας.

«Αυτά τα αεροδρόμια δεν προσελκύουν πολλούς επενδυτές, λόγω της κλίμακάς τους, αλλά έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τη διαμόρφωση του διαγωνισμού. Στόχος είναι να είναι βιώσιμος και με τη μικρότερη δυνατή συμμετοχή του δημοσίου στα έργα CAPEX» δήλωσε προ ημερών ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του υπερταμείου, Π. Σταμπουλίδης, προσθέτοντας ότι οι συζητήσεις με τους δυνητικούς επενδυτές έχουν ήδη εξαντληθεί και το πλαίσιο που διαμορφώνεται θα εξασφαλίσει ανταγωνισμό.

Πάντως, ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του Αεροδρομίου Αράξου εκδήλωσε ανοικτά πριν από λίγες ημέρες μέσω της «Π» ο διευθύνων σύμβουλος της Aldemar Resorts, Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, επισημαίνοντας ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής περνά μέσα από ισχυρές υποδομές, νέες αεροπορικές συνδέσεις και στοχευμένες επενδύσεις.

Ο κ. Αγγελόπουλος είπε χαρακτηριστικά: «Η προκήρυξη θα πρέπει να εξασφαλίζει ίση μεταχείριση όλων των αεροδρομίων, αλλά και ουσιαστική στήριξη του μεγαλύτερου παράκτιου τμήματος της χώρας, το οποίο δεν έχει αναπτυχθεί στον βαθμό που μπορεί, εξαιτίας της έλλειψης διεθνούς αερολιμένα. Ενδεικτικό είναι ότι οι πλουσιότερες περιοχές της χώρας είναι εκείνες που έχουν διεθνές αεροδρόμιο και ικανή τουριστική ροή.

Μοναδικό πλεονέκτημα της καθυστερημένης διαγωνιστικής διαδικασίας είναι ότι σήμερα μπορεί να επιτευχθεί ανάπτυξη, χωρίς να «βιαστεί» ο χαρακτήρας και το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον της περιοχής. Και αυτό, γιατί η περιοχή διατηρεί τα γνήσια χαρακτηριστικά της, αφού δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς. Ξέρετε ότι τα τελευταία -αρκετά είναι η αλήθεια- χρόνια, συντηρούμε-προσπαθούμε για τη διεθνοποίηση του Αράξου και ενισχύουμε οικονομικά το πτητικό του πρόγραμμα με πολύ μεγάλα ποσά. Αυτό δεν είναι ούτε βιώσιμο, αλλά ούτε και σωστό. Εφόσον εκφραστεί ενδιαφέρον που σέβεται τον τόπο, την αναπτυξιακή του προοπτική, αλλά και τις σύγχρονες προκλήσεις, θα εξέταζα τη συμμετοχή μάς σε σχήμα που θα δώσει στον Αραξο την πορεία που του αξίζει».

Τα 22 αεροδρόμια περιλαμβάνουν, εκτός από τον Αραξο, τη Χίο, την Αλεξανδρούπολη, την Κάρπαθο, τη Λήμνο, τα Ιωάννινα, τη Μήλο, τη Νάξο, την Πάρο, την Ικαρία, τα Κύθηρα, τη Λέρο, τη Σητεία, τη Νέα Αγχίαλο, την Κάλυμνο, τη Σκύρο, τη Σύρο, την Αστυπάλαια, το Καστελλόριζο, την Καστοριά, την Κάσο και την Κοζάνη. Η προκήρυξη θα γίνει ως «ενιαίο πακέτο» με μειοψηφικό ποσοστό του δημοσίου και διάρκεια παραχώρησης 40-45 χρόνια.

