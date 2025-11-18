Τέλος εποχής για το ροζ χάρτινο δίπλωμα οδήγησης: Πώς να το αντικαταστήσετε

Το παλιό ροζ δίπλωμα δεν γίνεται δεκτό για οδήγηση ή ενοικίαση αυτοκινήτου στο εξωτερικό. Η διαδικασία γίνεται πλέον άμεσα μέσω gov.gr

 

Τέλος εποχής για το ροζ χάρτινο δίπλωμα οδήγησης: Πώς να το αντικαταστήσετε
18 Νοέ. 2025 10:18
Χιλιάδες οδηγοί στην Ελλάδα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το παλιό χάρτινο τριπλότυπο δίπλωμα (ροζ), ωστόσο η ισχύς του λήγει οριστικά στις 19 Ιανουαρίου 2033. Για οδηγούς άνω των 65 ετών η αντικατάσταση μπορεί να απαιτηθεί νωρίτερα κατά την ανανέωση της άδειας.

Το βασικότερο πρόβλημα με το παλιό δίπλωμα είναι ότι αναγνωρίζεται αποκλειστικά εντός Ελλάδας και δεν γίνεται αποδεκτό σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οδήγηση ή ενοικίαση οχήματος. Αντίθετα, η νέα πλαστική άδεια τύπου πιστωτικής κάρτας φέρει λατινικούς χαρακτήρες και ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία.

Η αντικατάσταση είναι υποχρεωτική και μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

  • Ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr (ενότητα «Άδειες οδήγησης»), με είσοδο μέσω κωδικών TaxisNet.
  • Δια ζώσης σε ΚΕΠ ή στις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειών.

Στην ψηφιακή διαδικασία ο οδηγός:

  • Συμπληρώνει την αίτηση
  • Ανεβάζει πρόσφατη φωτογραφία και δείγμα υπογραφής
  • Πληρώνει ηλεκτρονικά το παράβολο των 30 ευρώ
  • Επιλέγει τρόπο παραλαβής (ταχυδρομικά στο σπίτι ή από ΚΕΠ/Περιφέρεια)

Μετά την ολοκλήρωση, το νέο δίπλωμα εκδίδεται και αποστέλλεται εντός λίγων ημερών. Το παλιό χάρτινο έγγραφο παραδίδεται ή καταστρέφεται κατά την παραλαβή του νέου.

Η μετάβαση στο ενιαίο ευρωπαϊκό format εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια και διευκολύνει σημαντικά όσους ταξιδεύουν ή μετακινούνται επαγγελματικά εντός Ε.Ε.

