Τέλος στα χαρτιά και τις ουρές: Οι 14 παρεμβάσεις Χατζηδάκη που αλλάζουν τις συναλλαγές με το Δημόσιο

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες συναλλάσσονται με το Δημόσιο φέρνει το νομοσχέδιο «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες», που παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως τόνισε, πρόκειται για παρεμβάσεις «κοινής λογικής», με στόχο να μπει τέλος στη χρόνια ταλαιπωρία εκατομμυρίων πολιτών, στη γραφειοκρατία και στις αντικρουόμενες ερμηνείες της νομοθεσίας από υπηρεσία σε υπηρεσία.

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, έχει ήδη κάνει βήματα στον εκσυγχρονισμό του κράτους, αναφέροντας ενδεικτικά τη μείωση του χρόνου απονομής συντάξεων στον ΕΦΚΑ, την αξιολόγηση στο Δημόσιο και τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας στο Δημόσιο, μεταρρυθμίσεις στις πολεοδομίες και αλλαγές στον ΟΣΕ.

Τι αλλάζει για τους πολίτες – Οι 14 παρεμβάσεις

1. Υπεύθυνη δήλωση αντί για πιστοποιητικά

Οι πολίτες δεν θα υποχρεώνονται να προσκομίζουν πιστοποιητικά που ήδη διαθέτει το Δημόσιο (ληξιαρχικές πράξεις, πτυχία, πιστοποιητικά ιθαγένειας, κτηματολογικά κ.ά.). Αντί αυτών, θα αρκεί υπεύθυνη δήλωση. Για ψευδείς δηλώσεις προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα, ποινικές κυρώσεις και απώλεια του δικαιώματος υποβολής υπεύθυνης δήλωσης.

2. Σταματούν οι διεκδικήσεις ακινήτων ιδιωτών από το Δημόσιο

Το Δημόσιο δεν θα προβάλλει δικαιώματα κυριότητας ούτε θα ασκεί αγωγές σε ακίνητα με μεταγραφή πριν το 1975, σε περιπτώσεις εγκατάστασης με απόφαση της διοίκησης (π.χ. προσφυγικά) ή σε ακίνητα με παραχωρητήρια. Καταργούνται και οι εκκρεμείς δίκες, με εξαιρέσεις για αιγιαλούς, αρχαιολογικούς χώρους και κοινόχρηστα.

3. Ψηφιακή παρακολούθηση αιτήσεων

Οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν ηλεκτρονικά σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αίτησή τους, ποιος τη χειρίζεται και ποιο είναι το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα διεκπεραίωσης.

4. Παρακολούθηση καταγγελιών μέσω Συμβούλου Ακεραιότητας

Ο Σύμβουλος Ακεραιότητας αποκτά ενισχυμένο ρόλο, ενώ οι πολίτες θα παρακολουθούν την πορεία των επώνυμων καταγγελιών τους με μοναδικό κωδικό.

5. Το Δημόσιο δεν ασκεί ένδικα μέσα σε υποθέσεις κοινωνικής σημασίας

Αφορά αποζημιώσεις για ψυχική οδύνη ή βλάβη από φυσικές καταστροφές, δυστυχήματα, τρομοκρατικές επιθέσεις, ατυχήματα σε δημόσιες υποδομές και ιατρικά σφάλματα σε δημόσια νοσοκομεία.

6. Υποχρεωτική συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις

Οι δικαστικές αποφάσεις θα διαβιβάζονται υποχρεωτικά στις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου των υπουργείων, ώστε να εφαρμόζονται χωρίς νέα δικαστική ταλαιπωρία.

7. Υποχρεωτική ανάρτηση εγκυκλίων

Οι εγκύκλιοι θα αναρτώνται υποχρεωτικά στις ιστοσελίδες των φορέων. Αν δεν αναρτηθούν εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ, δεν θα ισχύουν.

8. Ψηφιακή ενημέρωση ωραρίων υπηρεσιών

Όλοι οι φορείς υποχρεώνονται να αναρτούν τα ωράριά τους ηλεκτρονικά.

9. Ενιαία ερμηνεία της νομοθεσίας

Καταργείται η άνιση αντιμετώπιση πολιτών από περιοχή σε περιοχή, με κεντρική εξέταση ενδικοφανών προσφυγών.

10. Μοντέλο ΕΦΚΑ στις συναλλαγές με το Δημόσιο

Επεκτείνεται η δυνατότητα χρήσης πιστοποιημένων επαγγελματιών (λογιστές, γεωπόνοι, κτηνίατροι κ.ά.) για τη διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών.

11. Συμβολαιογράφοι ως one stop shop

Οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν τη συλλογή δικαιολογητικών, την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, την απόδοση οφειλών και τελών, με τους πολίτες να παρίστανται μόνο για την υπογραφή.

12. Κατάργηση υποχρεωτικού τοπογραφικού

Για μεταβιβάσεις ακινήτων εντός σχεδίου με επικυρωμένες πράξεις εφαρμογής.

13. Πληρωμή φόρου κληρονομιάς κατά τη μεταβίβαση

Δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης του φόρου κληρονομιάς κατά τη μεταβίβαση του ακινήτου.

14. Απελευθέρωση μεταβίβασης κατασχεμένων ακινήτων

Η ΑΑΔΕ αποκτά τη δυνατότητα οριστικής άρσης εμποδίων σε μεταβιβάσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



