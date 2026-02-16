Τέλος στην ταλαιπωρία: Από σήμερα δωρεάν τα ακριβά φάρμακα στο φαρμακείο δίπλα σου

Από σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, ξεκινά η δωρεάν διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) και μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων της χώρας, προσθέτοντας μια τρίτη επιλογή παραλαβής για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Πέρα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και την κατ’ οίκον αποστολή, οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις μπορούν πλέον να παραλαμβάνουν τα φάρμακά τους εντελώς δωρεάν από το ιδιωτικό φαρμακείο της γειτονιάς τους, με άμεση συμβουλευτική υποστήριξη από τον φαρμακοποιό για τη σωστή χρήση της αγωγής.

Σε λειτουργία τέθηκε η ειδική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ (https://fyk.eopyy.gov.gr/), όπου συμμετέχουν 10.500 από τα συνολικά 10.850 φαρμακεία της χώρας.

Αρχική φάση εφαρμογής

Σε πρώτη φάση, η δυνατότητα αφορά ασθενείς με καρκίνο (αντινεοπλασματικά φάρμακα) και σκλήρυνση κατά πλάκας (εκτός ενδοφλεβίων), καλύπτοντας περίπου 23.000 συνταγές μηνιαίως.

Στόχος είναι εντός τριμήνου να εξυπηρετούνται 66.000 συνταγές τον μήνα, δηλαδή περίπου το ένα τρίτο των συνολικών 180.000 συνταγών ΦΥΚ που εκδίδονται μηνιαίως.

Τον επόμενο μήνα θα ενταχθούν βιολογικοί παράγοντες anti-TNF (περίπου 25.000 συνταγές), ενώ τον μεθεπόμενο μήνα φάρμακα για Ηπατίτιδα Β και D καθώς και για άσθμα (18.000 συνταγές).

Διαδικασία για τους ασφαλισμένους

Ο ασφαλισμένος εισέρχεται στην πλατφόρμα με κωδικούς taxisnet και ΑΜΚΑ. Στην πρώτη είσοδο επιβεβαιώνει το email επικοινωνίας.

Εμφανίζονται τα στοιχεία της συνταγής (εφόσον ανήκει στις προτεραιοποιημένες κατηγορίες). Μπορεί να αναζητήσει και να επιλέξει φαρμακείο (βάσει ΤΚ, διεύθυνσης, επωνυμίας κ.λπ.) και να δηλώσει έως τρεις αντιπροσώπους για παραλαβή.

Με την υποβολή, το αίτημα εγκρίνεται (ή απορρίπτεται) εντός δύο ημερών από ελεγκτές φαρμακοποιούς του ΕΟΠΥΥ. Με την έγκριση, ο ασθενής ενημερώνεται μέσω SMS/email, ενώ ακολουθεί η προετοιμασία και αποστολή του φαρμάκου στο επιλεγμένο φαρμακείο εντός 6-10 εργάσιμων ημερών.

Το φαρμακείο ενημερώνεται με email και μπορεί να παρακολουθεί την πορεία. Ο ασθενής λαμβάνει ενημέρωση κατά την παραλαβή και την εκτέλεση της συνταγής.

Αποζημίωση φαρμακείων

Οι ασθενείς δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι φαρμακοποιοί αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ με 20 ευρώ ανά συνταγή για την εκτέλεση και χορήγηση. Οι συνταγές υποβάλλονται μηνιαίως με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ).

Ο πρόεδρος του ΠΦΣ Απόστολος Βαλτάς, σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, χαρακτήρισε την εξέλιξη «ουσιαστική αλλαγή» στην εξυπηρέτηση χρονίως πασχόντων. Η διαδικασία ξεκίνησε πιλοτικά το 2020 με 1.000-1.500 συνταγές μηνιαίως και πλέον καθιερώνεται.

«Βάζει τέλος στις πολύωρες αναμονές και τις “ουρές της ντροπής” έξω από τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, καθώς και σε άσκοπες μετακινήσεις δεκάδων χιλιομέτρων», τόνισε, υπογραμμίζοντας την επαναφορά της αξιοπρέπειας του ασθενούς, την άμεση πρόσβαση, την προσωπική επαφή με τον φαρμακοποιό για ενημέρωση και διαχείριση παρενεργειών.

Σε αντίθεση με την απρόσωπη κατ’ οίκον αποστολή, το νέο σύστημα ενισχύει την πρωτοβάθμια φροντίδα και δημιουργεί πιο ανθρώπινο πλαίσιο. Στόχος επόμενου σταδίου είναι όλα τα ΦΥΚ να διακινούνται μέσω φαρμακείων.

