Τέσσερις συλλήψεις για παράνομες κόντρες στον Πειραιά

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν από την Τροχαία Πειραιά, καθώς συμμετείχαν σε αυτοσχέδιες κόντρες με μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού, εκτελώντας «σούζες» και αναπτύσσοντας ταχύτητες άνω των 200 χλμ/ώρα σε Εθνική Οδό και Παραλιακή.

Οι δράστες θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τόσο τη δική τους ασφάλεια όσο και των υπόλοιπων οδηγών. Κατασχέθηκαν συνολικά τέσσερις μοτοσικλέτες.

