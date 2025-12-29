Τέταρτη θητεία για τον Γιώργο Κουμεντάκη στην Εθνική Λυρική Σκηνή – Καλλιτεχνική διεύθυνση έως το 2029

Μέχρι το 2029 θα συνεχίσει να έχει την Καλλιτεχνική Διεύθυνση της Εθνική Λυρική Σκηνή ο συνθέτης Γιώργος Κουμεντάκης, καθώς ανακοινώθηκε η ανανέωση της θητείας του για τέταρτη συνεχόμενη τριετία.

Η νέα θητεία, η οποία θα διαρκέσει από τις 13 Ιανουαρίου 2026 έως τις 12 Ιανουαρίου 2029, καθιστά τον Γιώργο Κουμεντάκη τον πρώτο καλλιτεχνικό διευθυντή στην 85χρονη ιστορία της Λυρικής Σκηνής που αναλαμβάνει τέσσερις διαδοχικές θητείες.

Ο κ. Κουμεντάκης βρίσκεται στο τιμόνι της ΕΛΣ από το 2017 και η ανανέωση της θητείας του αποφασίστηκε με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και του υφυπουργού Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, στις 18 Δεκεμβρίου 2025.

Σε δήλωσή του, ο καλλιτεχνικός διευθυντής χαρακτήρισε την ανανέωση της θητείας του «εξαιρετική τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη», υπογραμμίζοντας ότι από το 2017 έως σήμερα η Εθνική Λυρική Σκηνή έχει διανύσει μια περίοδο έντονης εξωστρέφειας και δημιουργικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα μετά τη μετεγκατάστασή της στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Όπως επισήμανε, κατά τη διάρκεια της θητείας του υλοποιήθηκαν δεκάδες νέες αναθέσεις έργων σε Έλληνες συνθέτες, παρουσιάστηκαν νέες παραγωγές, ενισχύθηκε σημαντικά το κοινό της Λυρικής, αναπτύχθηκαν διεθνείς συνεργασίες και συμπαραγωγές, ενώ πραγματοποιήθηκαν περιοδείες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη λειτουργία της GNO TV, στην ανάπτυξη της Εναλλακτικής Σκηνής, στα εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα σε όλη τη χώρα, καθώς και στη διοργάνωση του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός».

Ο Γιώργος Κουμεντάκης τόνισε ότι η σταθερή στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και προσωπικά της Λίνας Μενδώνη δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας και συνέχειας για τον οργανισμό, ενώ αναφέρθηκε και στη συμβολή του Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, καθώς και στη στήριξη ιδιωτών χορηγών, που –όπως είπε– διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο των παραγωγών.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τους συνεργάτες του, το σύνολο του καλλιτεχνικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, τη διοίκηση του οργανισμού, αλλά και το ελληνικό και διεθνές κοινό που στηρίζει και κρίνει το έργο της Λυρικής.

