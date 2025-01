Τέξας: Τεράστια πυρκαγιά σε pet shop, νεκρά πάνω από 500 ζώα!

Νεκρά βρέθηκαν 579 ζώα ύστερα από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο pet shop που στεγαζόταν σε εμπορικό κέντρο στο Ντάλας του Τέξας, τα οποία διέμεναν σε αυτό την Παρασκευή (3/1).

Ενώ οι φλόγες δεν έφτασαν ποτέ στα ζώα, όλα τους κατέληξαν από την εισπνοή του πυκνού καπνού που «έπνιξε» το κτήριο, σύμφωνα με το skynews. Εκατοντάδες πουλιά, κοτόπουλα, χάμστερ, δύο σκύλοι και δύο γάτες πέθαναν, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής και Διάσωσης του Ντάλας (DFR), Τζέισον Έβανς.

Η πυρκαγιά χρειάστηκε περίπου δύο ώρες και 45 πυροσβέστες για να κατασβεστεί, όπως σημείωσε ο ίδιος.

The 579 animals in the pet shop at Plaza Latina in Northwest Dallas died from smoke inhalation, Dallas Fire-Rescue spokesperson Jason Evans said in a statement

