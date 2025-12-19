«Θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα ακάθαρτα», χοντραίνει η κόντρα της ΑΕΚ με την ΕΠΟ

Μία σπουδαία νίκη και πρόκριση πήρε η ΑΕΚ και βρίσκεται στους «16» του Conference League μετά την επικράτησής με 3-2 επί της Κραϊόβα και δεν δέχτηκε τα συγχαρητήρια της ΕΠΟ, τα οποία έστειλε η Ομοσπονδία.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση – απάντηση στα συγχαρητήρια της ΕΠΟ τονίζοντας ότι δε χρειάζονται τα συγχαρητήρια, καθώς θεωρεί ότι είναι υποκριτικά και τονίζει ότι θα αποδεχτεί τις ευχές της Ομοσπονδίας μόλις καθαρίσουν τα «ακάθαρτα».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Σχετικά με την χθεσινή “συγχαρητήρια” ανακοίνωση της ΕΠΟ για την μεγάλη επιτυχία της ομάδας μας, η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει: Τα υποκριτικά, τυπικά κλισέ – συγχαρητήρια- της ΕΠΟ δεν τα χρειαζόμαστε, δεν τα θέλουμε και είναι εκτός της ιδιοσυγκρασίας μας… Θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα ακάθαρτα».

