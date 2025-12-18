«Θα πάω στους αγγέλους»: Τα τελευταία λόγια του 73χρονου πριν τον τραγικό θάνατό του στη Φωκίδα

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στη Μαριολάτα Φωκίδας από τον θάνατο 73χρονου άνδρα, με τα τελευταία λόγια του, λίγο πριν το τραγικό τέλος, να προσθέτουν μια ακόμη βαριά σκιά στην υπόθεση.

«Θα πάω στους αγγέλους»: Τα τελευταία λόγια του 73χρονου πριν τον τραγικό θάνατό του στη Φωκίδα
18 Δεκ. 2025 11:15
Pelop News

Βαθιά συγκίνηση και σοκ έχει προκαλέσει στη Μαριολάτα Φωκίδας ο θάνατος του 73χρονου άνδρα που εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητό του, λίγο έξω από το χωριό, στο ύψος της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, λίγη ώρα πριν από το περιστατικό, ο 73χρονος είχε προχωρήσει σε ανάρτηση στο διαδίκτυο, από την οποία φαινόταν να προαναγγέλλει τις προθέσεις του. Ακολούθως, μετέβη σε πρατήριο καυσίμων, όπου προμηθεύτηκε βενζίνη και, φεύγοντας, φέρεται να είπε τη φράση «θα πάω στους αγγέλους», λόγια που πλέον αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Λίγα λεπτά αργότερα, διερχόμενοι οδηγοί αντιλήφθηκαν το όχημά του να έχει τυλιχθεί στις φλόγες και ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Σχεδόν ταυτόχρονα, έγινε αντιληπτή και φωτιά στο σπίτι του 73χρονου, γεγονός που κινητοποίησε τις αρχές.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, ενώ εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο κοινωνικό, που διατηρούσε σχέσεις με τους συγχωριανούς του και έδειχνε ενδιαφέρον για τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, χωρίς να έχουν αντιληφθεί σημάδια που να προμηνύουν το τραγικό τέλος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:46 Αλεξανδρούπολη: Προθεσμία έως την Τρίτη ζήτησε η μητέρα του 3χρονου παιδιού που μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο
14:45 Πάτρα: Με κοκαΐνη και κάνναβη συνελήφθησαν δύο άνδρες
14:40 Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας γυναικών από τη Λατινική Αμερική – 15 συλλήψεις
14:36 Φάμελλος για ΕΛΤΑ: «Προσβολή της Βουλής και καραμπινάτο σκάνδαλο της ΝΔ»
14:33 Μπήκαν αποζημιώσεις κτηνοτρόφων λόγω ευλογιάς – 26 εκατ. σε όλη τη χώρα, σχεδόν 1 εκατ. στην Αχαΐα
14:30 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά: Προφυλακίστηκε 54χρονος λογιστής μετά από νέα στοιχεία
14:30 Πάτρα: Χειροπέδες σε δύο άνδρες που κουβαλούσαν μαχαίρια
14:22 Όλη η μήνυση του τραγουδιστή κατά του Γιώργου Μαζωνάκη: «Με ρωτούσε αν θέλω καριέρα κάνοντας χυδαίες χειρονομίες»
14:10 ΖΩΝΤΑΝΑ Η φρεγάτα «Κίμων» υψώνει την ελληνική σημαία στη Λοριάν – Η αρχή της νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό
14:09 Πάτρα: Έξι συλλήψεις για ρευματοκλοπή – Τους εντόπισε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ
14:07 Στην Πάτρα ο Γιάννης Οικονομίδης – Αναγορεύεται Επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του ΕΑΠ
14:00 Ο Αλέξης Τσίπρας επιβεβαίωσε και στην Πάτρα ότι είναι σε φάση προεργασίας: Έχει δρόμο ακόμα για την Ιθάκη
13:52 Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης έδωσε το «πράσινο φως» για το λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ
13:46 ΕΚΑΜΕ Αιγίου: «Η ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρία δεν πρέπει να είναι επιλογή αλλά υποχρέωση.»
13:45 Σκέρτσος κατά Κωνσταντοπούλου: «Χυδαία στοχοποίηση της συζύγου μου – Ανακυκλώνει συνειδητά συκοφαντίες»
13:41 Μαρινάκης για την επίθεση Παππά σε δημοσιογράφο: «Να δώσει απαντήσεις και ο Αλέξης Τσίπρας»
13:37 Άργος: Σκύλος βρέθηκε παγιδευμένος σε ανοιχτό τάφο – Καταγγελίες για ανθρώπινη παρέμβαση ΦΩΤΟ
13:25 Μαρινάκης κατά Κωνσταντοπούλου: «Προσωποποίηση του φασισμού και του μισογυνισμού»
13:21 Συγχαρητήρια της Νέας Αριστεράς Αχαΐας στον Πέλοπα Πάτρας για την πρωτιά στο Πανελλήνιο Άρσης Βαρών
13:15 ΕΕ σε κρίσιμη δοκιμασία συνοχής: Στο τραπέζι τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ