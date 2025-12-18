«Θα πάω στους αγγέλους»: Τα τελευταία λόγια του 73χρονου πριν τον τραγικό θάνατό του στη Φωκίδα

Βαθιά συγκίνηση και σοκ έχει προκαλέσει στη Μαριολάτα Φωκίδας ο θάνατος του 73χρονου άνδρα που εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητό του, λίγο έξω από το χωριό, στο ύψος της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, λίγη ώρα πριν από το περιστατικό, ο 73χρονος είχε προχωρήσει σε ανάρτηση στο διαδίκτυο, από την οποία φαινόταν να προαναγγέλλει τις προθέσεις του. Ακολούθως, μετέβη σε πρατήριο καυσίμων, όπου προμηθεύτηκε βενζίνη και, φεύγοντας, φέρεται να είπε τη φράση «θα πάω στους αγγέλους», λόγια που πλέον αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Λίγα λεπτά αργότερα, διερχόμενοι οδηγοί αντιλήφθηκαν το όχημά του να έχει τυλιχθεί στις φλόγες και ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Σχεδόν ταυτόχρονα, έγινε αντιληπτή και φωτιά στο σπίτι του 73χρονου, γεγονός που κινητοποίησε τις αρχές.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, ενώ εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο κοινωνικό, που διατηρούσε σχέσεις με τους συγχωριανούς του και έδειχνε ενδιαφέρον για τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, χωρίς να έχουν αντιληφθεί σημάδια που να προμηνύουν το τραγικό τέλος.

