«Θα σε θυμόμαστε Αρχόντισσα»: Το αντίο του «Ρεφενέ» στη μεγάλη ηθοποιό Μέλπω Ζαρόκωστα ΦΩΤΟ

Ένα συγκινητικό αντίο απευθύνει το Ερασιτεχνικό Σχήμα Πάτρας «Ρεφενέ» στη Μέλπω Ζαρόκωστα, μια γυναίκα που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον χώρο του ελληνικού θεάτρου και ιδιαίτερα στον ερασιτεχνισμό.

Η πρώτη τους συνάντηση έγινε το 2002, στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικών Θιάσων, όταν ο «Ρεφενές» παρουσίασε τους «Τύπαδες» του Γ. Γεωργακάκη στο φεστιβάλ Ζωγράφου. Εκείνη τη χρονιά, το πατρινό σχήμα απέσπασε τέσσερα βραβεία και έναν έπαινο, ανάμεσά τους και το Βραβείο Συγγραφής, το οποίο παρέδωσε η ίδια η Μέλπω Ζαρόκωστα ως μέλος της κριτικής επιτροπής και εκπρόσωπος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων.

Από τότε ξεκίνησε μια σχέση βαθιάς εκτίμησης και συνεργασίας που κράτησε δέκα χρόνια, έως το 2012, όταν η Μέλπω Ζαρόκωστα βρέθηκε ξανά στην Πάτρα ως μέλος της κριτικής επιτροπής στον 4ο «Μώμο», στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Στη συνέχεια, οι μετακινήσεις της περιορίστηκαν για λόγους υγείας, χωρίς όμως να διακοπεί ο δεσμός της με τους ανθρώπους του «Ρεφενέ».

Οι άνθρωποι του σχήματος θυμούνται μια αληθινή αρχόντισσα, με γνήσιο χαμόγελο και ζεστή αγκαλιά για όλους τους ερασιτέχνες του θεάτρου. Με δική της πρωτοβουλία, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2004, σπουδαίοι άνθρωποι του θεάτρου ήρθαν αμισθί στην Πάτρα για να διδάξουν στο σεμινάριο επιμόρφωσης που διοργάνωσε το «Ρεφενέ», ενισχύοντας ουσιαστικά τη θεατρική παιδεία της πόλης.

Για μια δεκαετία παρακολουθούσε ανελλιπώς τις παραστάσεις του σχήματος και στάθηκε συνοδοιπόρος στο «Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Μώμος ο Πατρεύς», μαζί με τον Γιώργη Χριστοφιλάκη, εκπροσωπώντας την Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων. Ιδιαίτερη στιγμή υπήρξε και το 2010, όταν πρωτοστάτησε ώστε η παράσταση «Χωρίς διαβατήριο» να παρουσιαστεί στο θέατρο «Μέλι», στην πλατεία Βικτωρίας, σε μια περιοχή όπου το μεταναστευτικό ζήτημα ήταν –και παραμένει– κυρίαρχο, δίνοντας ιδιαίτερο συμβολισμό στο έργο.

Απλή, προσηνής και βαθιά ανθρώπινη, φιλοξενούνταν συχνά σε σπίτια μελών του «Ρεφενέ» όταν επισκεπτόταν την Πάτρα, αποζητώντας τη συντροφιά και έχοντας πάντα μια συμβουλή να δώσει για τη θεατρική πορεία και τις προσπάθειες κάθε ερασιτέχνη ηθοποιού. Χαρακτηριστική ήταν και η παρότρυνσή της προς την Κατερίνα Λειβαδά να μετακομίσει στην Αθήνα, αναγνωρίζοντας το ταλέντο της, χωρίς να παραβλέπει τις δυσκολίες ενός τέτοιου βήματος.

Όπως επισημαίνουν οι άνθρωποι του «Ρεφενέ», η Μέλπω Ζαρόκωστα έδωσε πολλές μάχες, μέσα από επιτροπές και φεστιβάλ, για να αναδειχθεί η ερασιτεχνική δημιουργία και να αντιμετωπιστεί με τον σεβασμό που της αξίζει.

«Θα σε θυμόμαστε πάντα, Αρχόντισσα Μέλπω», καταλήγει το αποχαιρετιστήριο μήνυμα, με τη βεβαιότητα πως και «εκεί ψηλά» θα συνεχίσει να υπηρετεί την ανθρωπιά που τη χαρακτήριζε.

Θα σε θυμόμαστε πάντα

Αρχόντισσα Μέλπω και είμαστε σίγουροι

πως και εκεί ψηλά, την ανθρωπιά θα υπηρετείς”.

