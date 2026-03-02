Θα ταξίδευε με πλαστό διαβατήριο από το λιμάνι της Πάτρας

Νέα σύλληψη παράνομου μετανάστη στο λιμάνι της Πάτρας.

02 Μαρ. 2026 9:28
Pelop News

Συνελήφθη στο λιμάνι της Πάτρας κάτα τον έλεγχο επιβίβασης σε πλοίο με προορισμό, την Ιταλία, 49χρονη αλβανίδα.

Επέδειξε στους λιμενικούς πλαστό διαβατήριο, το οποίο που από μόνο του δεν επιτρέπει τη νόμιμη παραμονή της σε χώρα ΣΕΝΓΚΕΝ.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

Τις βραδινές ώρες χθες, συνελήφθη μία 49χρονη αλλοδαπή (υπήκοος Αλβανίας), για παράβαση του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 3386/05 «Παράνομη είσοδος και έξοδος από τη χώρα», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής της Πάτρας.

Ειδικότερα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στον επιβατικό σταθμό νοτίου λιμένα Πατρών κατά τη διαδικασία φόρτωσης ενός Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου με προορισμό το εξωτερικό, η 49χρονη κατείχε και επέδειξε ταξιδιωτικό έγγραφο, που από μόνο του δεν επιτρέπει τη νόμιμη παραμονή της σε χώρο SCHENGEN, με σκοπό την παράνομη έξοδό της από τη χώρα.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας.

