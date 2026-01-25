Θανάσιμη η «βουτιά» του 75χρονου στην Τούμπα Θεσσαλονίκης

Τραγική κατάληξη είχε η πτώση 75χρονου από μπαλκόνι διαμερίσματος στον 4ο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή της Τούμπας Θεσσαλονίκης.

Ο ηλικιωμένος υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του, παρά τις προσπάθειες των ιατρών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου είχε διακομιστεί εσπευσμένα.

Θεσσαλονίκη «Βουτιά» 75χρονου από μπαλκόνι 4ου ορόφου στην Τούμπα

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 13:15 το μεσημέρι της Κυριακής 25 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 75χρονο στο νοσοκομείο.

Οι αρμόδιες Αρχές διενεργούν προανάκριση για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η πτώση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



