Θεσσαλονίκη «Βουτιά» 75χρονου από μπαλκόνι 4ου ορόφου στην Τούμπα

Ένας 75χρονος άνδρας διακομίστηκε με βαριά τραύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, μετά από πτώση στο κενό από το μπαλκόνι διαμερίσματος στον 4ο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή της Τούμπας.

Το συμβάν έλαβε χώρα γύρω στη 13:15 το μεσημέρι της Κυριακής 25 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον ηλικιωμένο και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι αρμόδιες Αρχές διενεργούν προανάκριση για να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η πτώση.

