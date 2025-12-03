Θανατηφόρο δυστύχημα στην Κέρκυρα: Μητέρα και κόρη «βούτηξαν» με το αυτοκίνητό τους σε ποτάμι

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στους Κουραμάδες Κέρκυρας, όταν ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε ποτάμι από ύψος περίπου επτά μέτρων. Στο όχημα επέβαιναν μια 48χρονη οδηγός και η 75χρονη μητέρα της, η οποία καθόταν στη θέση του συνοδηγού.

Από την πτώση η 75χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η 48χρονη κόρη της φέρει σοβαρά τραύματα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε. Οι δύο γυναίκες εγκλωβίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο και χρειάστηκε η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους.

Αμέσως μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της ηλικιωμένης συνοδηγού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



