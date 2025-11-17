Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο Κρήτης

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου, γύρω στις 6:00, στον δρόμο που συνδέει τα Πεζά με το Αρκαλοχώρι, στο ύψος του Αστριτσίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν δύο οχήματα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το creta24.gr, ένα άτομο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τα συντρίμμια του οχήματός του, ενώ οι διασώστες της ΕΜΑΚ και του ΕΚΑΒ επιχείρησαν στο σημείο. Δύο ακόμη άτομα διακομίστηκαν με τραύματα σε νοσοκομείο της περιοχής για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και περίθαλψη.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

