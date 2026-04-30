Θάνατος 13χρονου: «Είναι πολύ δύσκολο να πηγαίνει το παιδί σου βόλτα και να μην γυρνάει»

Σοκ, βαρύ πένθος και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Μακρισίων Ηλείας ο τραγικός θάνατος ενός 13χρονου αγοριού, που έχασε τη ζωή του έπειτα από τροχαίο δυστύχημα με ηλεκτρικό πατίνι το μεσημέρι χθες Τετάρτης 29 Απριλίου.

Τραγωδία με πατίνι στην Ηλεία: «Σε γέννησα για να μου φύγεις στα 13» – Σπαρακτική ανάρτηση από τη μητέρα

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος κινούνταν σε κεντρικό δρόμο του χωριού, όταν στην προσπάθειά του να αποφύγει σταθμευμένο όχημα που βρισκόταν πάνω στο οδόστρωμα, συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο. Δυστυχώς η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του παιδιού.

Μάλιστα άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον 13χρονο στο νοσοκομείο Κρεστένων. Εκεί οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο δυστυχώς δεν τα κατάφεραν, σκορπίζοντας ανείπωτο πόνο στην οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

«Όλα τα παιδιά έπαιζαν στον δρόμο εκείνη την ώρα…»

Συγκλονισμένος εμφανίστηκε ο οικογενειακός φίλος και πρόεδρος της κοινότητας, Παναγιώτης Γιαννιώτης, ο οποίος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές τονίζοντας

«Το παιδάκι προσπαθούσε με το πατίνι του να κάνει τη βόλτα του. Προσπάθησε να αποφύγει ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και έπεσε σε ένα άλλο όχημα. Όλη η γειτονιά ήταν έξω εκείνη την ώρα, όλα τα παιδιά έπαιζαν. Έχουμε συγκλονιστεί όλοι…Είναι πολύ δύσκολο να πηγαίνει το παιδί σου βόλτα και να μην γυρνάει».

Η είδηση του θανάτου του 13χρονου έχει βυθίσει στο πένθος τα Μακρίσια, με κατοίκους και συγγενείς να αδυνατούν να πιστέψουν το τραγικό περιστατικό. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



