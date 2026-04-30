Τραγωδία με πατίνι στην Ηλεία: «Σε γέννησα για να μου φύγεις στα 13» – Σπαρακτική ανάρτηση από τη μητέρα

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία στα Μακρίσια Ηλείας, μετά τον τραγικό θάνατο ενός 13χρονου αγοριού, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα ενώ οδηγούσε πατίνι. Η μητέρα του παιδιού αποχαιρέτησε τον γιο της με μια συγκλονιστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Σε γέννησα για να μου φύγεις στα 13; Μονάκριβέ Κωνσταντίνε μου… Καλό παράδεισο άγγελέ μου… Δεν μπορώ ειλικρινά να το πιστέψω… 29/04/2026… Καλό μου παιδάκι…»

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:30 το απόγευμα της Τρίτης (29/4), σε κεντρικό δρόμο του χωριού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πατίνι που οδηγούσε ο 13χρονος συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό όχημα που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση, όπου οδηγός του οχήματος ήταν ένας 53χρονος. Οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Μάχη για τη ζωή που δεν κερδήθηκε

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στη Νοσηλευτική Μονάδα Κρεστένων, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να το επαναφέρουν, χωρίς αποτέλεσμα. Ο επιστημονικός διευθυντής της μονάδας, Γιάννης Μιχόπουλος, περιέγραψε με συγκίνηση τις στιγμές:

«Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε… Ήρθε ήδη χωρίς σφυγμό, με μυδρίαση, ουσιαστικά κλινικά νεκρό. Έγινε προσπάθεια ανάνηψης για περισσότερο από μία ώρα, αλλά δεν καταφέραμε να το επαναφέρουμε… Είναι πάντα τραγικό να χάνονται τόσο μικρά παιδιά, ιδιαίτερα σε τροχαία».

Όπως έγινε γνωστό, διασώστες του ΕΚΑΒ είχαν ήδη ξεκινήσει προσπάθειες ανάνηψης από το σημείο του δυστυχήματος, ενώ βοήθεια είχε προσφέρει και νοσηλευτής που βρισκόταν εκεί.

Δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Σε βάρος του 53χρονου οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ο ίδιος συνελήφθη, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα Κρεστένων.

Θλίψη και ερωτήματα

Η νέα τραγωδία αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τα ζητήματα οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται ανήλικοι και μέσα μικροκινητικότητας, όπως τα πατίνια. Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, ενώ συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν ένα παιδί που έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα.

