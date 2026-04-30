«Φώναζε “Κωνσταντίνε” και δεν αντιδρούσε»: Οι μαρτυρίες μετά το δυστύχημα στην Ηλεία

Νέες περιγραφές έρχονται στο φως για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα στα Μακρίσια Ηλείας, με θύμα έναν 13χρονο που κινούνταν με πατίνι σε δρόμο του χωριού. Οι μαρτυρίες συγγενών και κατοίκων συμπληρώνουν την εικόνα των όσων εκτυλίχθηκαν εκείνο το απόγευμα, ενώ το περιστατικό έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται, το παιδί έκανε βόλτα με το πατίνι του, μια συνήθεια που φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα συνηθισμένη για τα παιδιά της περιοχής. Σε κάποια στιγμή, σε κεντρικό σημείο του χωριού, επιχείρησε ελιγμό για να αποφύγει σταθμευμένο όχημα, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε διερχόμενο αυτοκίνητο. Από την πτώση τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

Τι περιγράφουν συγγενείς και κάτοικοι

Ο θείος του παιδιού, που βρέθηκε από τους πρώτους στο σημείο, ανέφερε ότι όταν έφτασε αντίκρισε τον ανιψιό του πεσμένο στον δρόμο και εκτίμησε πως ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν είχε αναπτύξει ταχύτητα. Όπως είπε, λίγο πριν από το δυστύχημα είχε περάσει από το ίδιο σημείο και άλλο πατίνι, κάτι που φαίνεται πως είχε οδηγήσει τον οδηγό να μειώσει ακόμη περισσότερο την ταχύτητά του.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και μαρτυρίες κατοίκων, σύμφωνα με τις οποίες ο δρόμος είναι μικρός και δεν προσφέρεται για μεγάλη ταχύτητα, ενώ ο οδηγός είχε αντιληφθεί τα παιδιά και είχε ουσιαστικά ακινητοποιήσει το όχημά του. Κατά τις ίδιες περιγραφές, ο 13χρονος φαίνεται να ακούμπησε πρώτα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, να πανικοβλήθηκε και στη συνέχεια να έπεσε πάνω στο διερχόμενο όχημα.

Ιδιαίτερα σκληρές ήταν οι στιγμές για τον πατέρα του παιδιού, ο οποίος έφτασε στο σημείο αμέσως μετά την ειδοποίηση που δέχθηκε. Συγγενικά πρόσωπα περιέγραψαν την αγωνία των πρώτων λεπτών, όταν όσοι βρίσκονταν εκεί προσπαθούσαν να καταλάβουν την κατάσταση του παιδιού και να δώσουν βοήθεια μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Η μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 13χρονο στο Νοσοκομείο Κρεστένων. Εκεί, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το ιατρικό προσωπικό έδωσε μάχη για να τον κρατήσει στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας για το περιστατικό, ανέφερε ότι το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εξαιρετικά σοβαρά τραύματα και ότι έγιναν προσπάθειες ανάνηψης επί αρκετή ώρα από γιατρούς, με τη χρήση και απινιδωτή, χωρίς δυστυχώς να καταστεί δυνατό να επανέλθει.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν από την άφιξη του ασθενοφόρου είχε σπεύσει και γιατρός στο σημείο, ο οποίος επιχείρησε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Παράλληλα, ο οδηγός του οχήματος φέρεται να κατέβηκε αμέσως από το αυτοκίνητο και να προσπάθησε και εκείνος να βοηθήσει, σε κατάσταση έντονης φόρτισης.

Το ευρύτερο ζήτημα με τα πατίνια

Η νέα τραγωδία επαναφέρει με οδυνηρό τρόπο τη συζήτηση για τη χρήση πατινιών από ανηλίκους και τους κινδύνους που προκύπτουν όταν κινούνται σε δρόμους χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό και χωρίς επαρκή γνώση των κανόνων κυκλοφορίας.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος υποστήριξε ότι μόνο μέσα στο 2025 καταγράφηκαν περισσότεροι από 400 τραυματισμοί παιδιών από πτώσεις με πατίνια, κάποιοι από αυτούς ιδιαίτερα σοβαροί, ενώ υπήρξαν και θανατηφόρα περιστατικά. Όπως επισήμανε, το ζήτημα δεν αφορά μόνο την ατομική προσοχή, αλλά και την ευθύνη των οικογενειών και των ελεγκτικών μηχανισμών, ώστε να μην αφήνονται παιδιά να κινούνται ανεξέλεγκτα με τέτοια μέσα στην άσφαλτο.

Στα Μακρίσια και συνολικά στην περιοχή της Ηλείας, το κλίμα παραμένει βαρύ. Όσοι γνώριζαν το παιδί μιλούν για μια οικογένεια ιδιαίτερα αγαπητή και για ένα αγόρι που έφυγε ξαφνικά και άδικα, αφήνοντας πίσω του βουβό πόνο και ένα ακόμη σκληρό ερώτημα για το πώς μπορούν να αποτραπούν αντίστοιχες τραγωδίες.

