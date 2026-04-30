Τραγωδία στην Ηλεία: Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τον θάνατο του 13χρονου με το ηλεκτρικό πατίνι

Βαρύ πένθος επικρατεί στη Μακρισία Ηλείας μετά τον θάνατο ενός 13χρονου αγοριού σε τροχαίο δυστύχημα το απόγευμα της Τετάρτης. Ο ανήλικος, ο οποίος επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι, έχασε τη ζωή του μετά από σφοδρή σύγκρουση με αυτοκίνητο, ένα γεγονός που φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους κινδύνους από τη χρήση των συγκεκριμένων οχημάτων σε δημόσιους δρόμους.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 13χρονος Κωνσταντίνος κινούνταν σε κεντρική οδό του χωριού. Στην προσπάθειά του να αποφύγει ένα σταθμευμένο όχημα, ο ανήλικος φέρεται να εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Εκεί σημειώθηκε η μετωπική σύγκρουση με διερχόμενο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του.

Παρά την άμεση κινητοποίηση νοσηλευτή που βρέθηκε τυχαία στο σημείο και τις προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ κατά τη διακομιδή, η κατάσταση του παιδιού ήταν μη αναστρέψιμη.

Ο διευθυντής του Νοσοκομείου Κρεστένων, Γιάννης Μιχόπουλος, περιέγραψε με δραματικό τρόπο τις τελευταίες στιγμές: «Το παιδάκι ήρθε ήδη κλινικά νεκρό, άσφυγμο και με μυδρίαση. Παρότι κάναμε ΚΑΡΠΑ για μία ώρα και ένα τέταρτο, δεν καταφέραμε να το επαναφέρουμε. Ήταν ένα παιδί που γνώριζα από τη γέννησή του, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι».

Η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη, ενώ οι αρχές διενεργούν προανάκριση για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η μοιραία σύγκρουση.

