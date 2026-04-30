«Σήμα κινδύνου» για τα ηλεκτρικά πατίνια: Πάνω από 400 ανήλικοι στα νοσοκομεία σε ένα έτος

Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία για τους τραυματισμούς ανηλίκων από τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στη χώρα μας, με τους επαγγελματίες υγείας να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, περισσότερα από 400 παιδιά χρειάστηκε να νοσηλευτούν μέσα σε μόλις ένα χρόνο, με τον μέσο όρο να αγγίζει τη μία εισαγωγή την ημέρα στα παιδιατρικά νοσοκομεία.

Το ζήτημα της ασφάλειας επανήλθε με τον πιο οδυνηρό τρόπο στο προσκήνιο μετά τον θάνατο ενός 13χρονου στην Ηλεία. Το παιδί, που κινούνταν με το πατίνι του, συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο όταν εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα για να αποφύγει σταθμευμένο όχημα. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών στο Νοσοκομείο Κρεστένων, οι οποίοι επί μία ώρα και τέταρτο προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, ο ανήλικος υπέκυψε στα τραύματά του.

Η εικόνα στην Ευρώπη

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία της Micro-Mobility for Europe (MMfE) για το 2025 δείχνουν μια διαφορετική τάση στην υπόλοιπη Ευρώπη. Παρά τη μεγάλη αύξηση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών και ποδηλάτων (αύξηση διαδρομών κατά 72,3%), οι δείκτες τραυματισμών σημειώνουν πτώση.

Οι ειδικοί αποδίδουν αυτή τη βελτίωση σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Αναβάθμιση υποδομών: Δημιουργία ασφαλών λωρίδων κυκλοφορίας στις ευρωπαϊκές πόλεις.

Εξοικείωση χρηστών: Μεγαλύτερη εμπειρία στην οδήγηση και τήρηση των κανόνων.

Εκπαίδευση: Συνεχείς επενδύσεις των εταιρειών μικροκινητικότητας στη συντήρηση των οχημάτων και την ενημέρωση των οδηγών.

Στην Ελλάδα, ωστόσο, το κενό στις υποδομές και η έλλειψη αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου για τη χρήση από ανήλικους σε οδικούς άξονες παραμένουν οι βασικές αιτίες των σοβαρών ατυχημάτων.

