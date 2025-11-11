Θεαματικό σόου drones στη Σχολή Ικάρων – «Μπλε» μαχητικό κατέρριψε «κόκκινο» στον ουρανό ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Μια μαγευτική ατμόσφαιρα δημιούργησε το βράδυ του Σαββάτου το σόου drones στη Σχολή Ικάρων, όπου εκατοντάδες φωτεινά μηχανήματα σχημάτισαν στον ουρανό μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, πιλότους με κράνη και το ιστορικό σύνθημα της Πολεμικής Αεροπορίας «Αιέν Υψικρατείν» — δηλαδή «Πάντοτε να κυριαρχείς στα ύψη».

Η πιο εντυπωσιακή στιγμή του θεάματος ήταν όταν ένα μπλε “μαχητικό” από drones, στα χρώματα της Ελλάδας, “κατέρριψε” ένα κόκκινο, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Το πρωτότυπο αυτό σόου αποτέλεσε μέρος των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Χρόνια πολλά στην Πολεμική Αεροπορία! Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ πάντα να μας προστατεύει!

Συγχαρητήρια και σε όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης στην Σχολή Ικάρων, οι οποίοι μας χάρισαν μία αξέχαστη εμπειρία! pic.twitter.com/jbflnqn5D0 — Konstantinos Zikidis (@KZikidis) November 9, 2025

Μία ημέρα αργότερα, την Κυριακή, πραγματοποιήθηκε η μεγάλη αεροπορική επίδειξη, στην οποία συμμετείχαν:

Αεροσκάφος F-35 της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας (ITAF)

Μαχητικά Rafale της 332 Μοίρας (114 ΠΜ)

Οι ομάδες αεροπορικών επιδείξεων F-16 “Ζευς” και T-6A “Δαίδαλος”

Το ιστορικό Supermarine Spitfire MJ755 σε σχηματισμό με T-6 Harvard

Καθώς και πολιτικά αεροσκάφη των Sky Express και Aegean Airlines

Το φετινό διήμερο εκδηλώσεων της Πολεμικής Αεροπορίας συνδύασε υψηλή τεχνολογία, παράδοση και συγκίνηση, μεταφέροντας το μήνυμα της υπερηφάνειας, της πειθαρχίας και της αεροπορικής υπεροχής που συνοδεύει το «Αιέν Υψικρατείν».

