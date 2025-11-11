Θεαματικό σόου drones στη Σχολή Ικάρων – «Μπλε» μαχητικό κατέρριψε «κόκκινο» στον ουρανό ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Ένα εντυπωσιακό νυχτερινό υπερθέαμα προσέφερε η Πολεμική Αεροπορία στη Σχολή Ικάρων, όπου εκατοντάδες drones ζωγράφισαν στον ουρανό μαχητικά αεροσκάφη, σύμβολα και το σύνθημα «Αιέν Υψικρατείν», σε μια φαντασμαγορική γιορτή αφιερωμένη στον Προστάτη της, Αρχάγγελο Μιχαήλ.

11 Νοέ. 2025 12:55
Pelop News

Μια μαγευτική ατμόσφαιρα δημιούργησε το βράδυ του Σαββάτου το σόου drones στη Σχολή Ικάρων, όπου εκατοντάδες φωτεινά μηχανήματα σχημάτισαν στον ουρανό μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, πιλότους με κράνη και το ιστορικό σύνθημα της Πολεμικής Αεροπορίας «Αιέν Υψικρατείν» — δηλαδή «Πάντοτε να κυριαρχείς στα ύψη».

Η πιο εντυπωσιακή στιγμή του θεάματος ήταν όταν ένα μπλε “μαχητικό” από drones, στα χρώματα της Ελλάδας, “κατέρριψε” ένα κόκκινο, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Το πρωτότυπο αυτό σόου αποτέλεσε μέρος των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μία ημέρα αργότερα, την Κυριακή, πραγματοποιήθηκε η μεγάλη αεροπορική επίδειξη, στην οποία συμμετείχαν:

  • Αεροσκάφος F-35 της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας (ITAF)
  • Μαχητικά Rafale της 332 Μοίρας (114 ΠΜ)
  • Οι ομάδες αεροπορικών επιδείξεων F-16 “Ζευς” και T-6A “Δαίδαλος”
  • Το ιστορικό Supermarine Spitfire MJ755 σε σχηματισμό με T-6 Harvard
  • Καθώς και πολιτικά αεροσκάφη των Sky Express και Aegean Airlines

Το φετινό διήμερο εκδηλώσεων της Πολεμικής Αεροπορίας συνδύασε υψηλή τεχνολογία, παράδοση και συγκίνηση, μεταφέροντας το μήνυμα της υπερηφάνειας, της πειθαρχίας και της αεροπορικής υπεροχής που συνοδεύει το «Αιέν Υψικρατείν».

