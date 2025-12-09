Θέμα χρόνου η αλλαγή προσώπων στο ΔΣ της ΠΓΕ με τον Σβόλη να είναι φαβορί

Θέμα χρόνου είναι πλέον η αλλαγή προεδρίας στο διοικητικό συμβούλιο της ΠΓΕ, καθώς – όπως όλα δείχνουν – οι εξελίξεις τα «τρέξουν» τις επόμενες ημέρες.

Ο Παναγιώτης Σεμιτέκολος θα αποχωρήσει από την προεδρία και γενικά από τη διοίκηση, καθώς για προσωπικούς λόγους δεν είναι σε θέση να συνεχίσει, κάτι που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Παναχαϊκή σε πολλά επίπεδα.

Ο μόνος που μπορεί να αναλάβει την προεδρία είναι ο Κώστας Σβόλης, που βρίσκεται ήδη σε πρώτο πλάνο, αλλά θα χρειαστεί η συνεισφορά και των υπόλοιπων μελών προκειμένου να ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα η χρονιά, η οποία δεν έχει τελειώσει ακόμα. Οι υποχρεώσεις είναι πολλές και πολλά ζητήματα ανοιχτά σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Αν κάποιος επιχειρήσει να δει σε βάθος την αποχώρηση του Σεμιτέκολου από τα κοινά της ΠΓΕ, ενδεχομένως να οδηγηθεί στο συμπέρασμα πως από την επόμενη εκλογική διαδικασία, ξεκινάει μια νέα εποχή «ανοίγοντας» περισσότερο τις πόρτες για μια ευρύτερη συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων που θέλουν να προσφέρουν στην Παναχαϊκή.

Προς το παρόν, ο κ. Σβόλης δεν έχει τοποθετηθεί για το ζήτημα, καθώς θέλει να ζυγίζει όλα τα δεδομένα πριν ολοκληρωθεί μια τέτοια συζήτηση. Ούτε ο ίδιος ήταν προετοιμασμένος για τις εξελίξεις, ούτε προφανώς θα μπορούσε να φανταστεί πως όλη αυτή η περιπέτεια με το ποδοσφαιρικό τμήμα θα δυσκόλευε ακόμα περισσότερο τη σεζόν.

Από την άλλη, είναι ίσως ο μοναδικός που μπορεί να βρει λύσεις προκειμένου να συνεχιστεί η ομαλή πορεία τουλάχιστον μέχρι το τέλος της περιόδου.

