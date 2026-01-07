Θεμιστοκλής Κούνας – Strategy Ring: Δεν αρκεί το σχέδιο, χρειάζεται εφαρμογή

Ο Θεμιστοκλής (Θέμης) Κούνας είναι συνιδρυτής της εταιρείας στρατηγικής συμβουλευτικής Strategy Ring και δραστηριοποιείται στον χώρο της στρατηγικής, χρηματοοικονομικών και λειτουργιών, με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανάπτυξη επιχειρήσεων. Με εμπειρία στη στρατηγική, τα χρηματοοικονομικά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, εξηγεί γιατί πολλά επιχειρηματικά σχέδια αποτυγχάνουν στην εφαρμογή, πώς η σωστή οργάνωση και οι αριθμοί καθορίζουν τον ρυθμό ανάπτυξης και γιατί οι επιχειρήσεις δεν χρειάζονται απλώς συμβούλους, αλλά συνοδοιπόρους που παραμένουν δίπλα τους μέχρι να φανεί το αποτέλεσμα.

– Η Strategy Ring έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της στον χώρο της συμβουλευτικής. Πώς ξεκίνησε το ταξίδι της εταιρείας και ποιο είναι, κατά τη γνώμη σας, το στοιχείο που την έκανε να ξεχωρίσει τόσο γρήγορα;

Η Strategy Ring γεννήθηκε από δύο αδελφούς, τον Θεμιστοκλή και τον Θεόδωρο Κούνα, που είδαν μέσα από τις διαδρομές τους ότι πολλές επιχειρήσεις μένουν μόνες τη στιγμή της απόφασης. Θέλαμε ακριβώς αυτό που θα θέλαμε και για εμάς αν βρισκόμασταν στη θέση τους, μια ομάδα ειδικών που λειτουργεί ως προέκταση της εσωτερικής ομάδας, συζητά μαζί σου, βοηθά στις επιλογές και παραμένει στην εφαρμογή. Πάνω σε αυτή την ιδέα χτίσαμε τρεις αλληλένδετους πυλώνες. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός χαράσσει κατεύθυνση και ξεκαθαρίζει τι αφήνουμε και τι συνεχίζουμε μέχρι να μείνουν λίγες ουσιαστικές επιλογές. Η Οικονομική Διεύθυνση σε μορφή εξωτερικού CFO μετατρέπει την κατεύθυνση σε ρυθμό και πόρους με βάση πραγματικά στοιχεία. Το Virtual Board of Directors προσθέτει ώριμη εμπειρία, διατηρεί νηφαλιότητα στη συζήτηση και βοηθά να μένει σταθερή η πορεία όταν το περιβάλλον αλλάζει. Ξεχωρίσαμε, επειδή αυτό το σχήμα λειτουργεί στην εφαρμογή και δημιουργεί εμπιστοσύνη. Δεν παραδίδουμε ένα κείμενο και αποχωρούμε. Συνδιαμορφώνουμε, μετράμε συστηματικά και αναθεωρούμε όταν χρειάζεται μέχρι να αποτυπωθεί αποτέλεσμα στη λειτουργία της επιχείρησης.

– Οι επιχειρήσεις σήμερα καλούνται να κινηθούν σε ένα περιβάλλον γεμάτο αλλαγές και προκλήσεις. Με ποιον τρόπο η Strategy Ring βοηθά τους πελάτες της να σχεδιάσουν βιώσιμες στρατηγικές και να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους;

Ξεκινάμε από την πραγματική θέση της εταιρείας. Ποια αξία δίνει στους πελάτες, πού υπερτερεί, πού πιέζεται και ποιο είναι το περιθώριο που της επιτρέπει να κινηθεί με ασφάλεια. Από αυτή την αποτύπωση προκύπτουν λίγες κρίσιμες επιλογές που χωρούν στην καθημερινή λειτουργία. Τι αφήνουμε, τι συνεχίζουμε, τι ξεκινάμε. Για καθεμία ορίζονται στόχος, υπευθυνότητα και απλό χρονοδιάγραμμα ώστε να υπάρχει πειθαρχημένη πρόοδος και σαφής εικόνα αποτελεσμάτων. Δουλεύουμε με επαναλαμβανόμενους κύκλους εργασίας. Κάθε μήνα εξετάζουμε τι λειτούργησε, τι χρειάζεται αλλαγή και πού αυξάνεται η ένταση. Η εικόνα των αριθμών δείχνει αν το σχέδιο στέκεται και με ποιον ρυθμό μπορεί να εξελιχθεί. Στις κρίσιμες στιγμές ενεργοποιούμε το δίκτυο ανθρώπων που συνεργάζονται μαζί μας. Πρόκειται για επαγγελματίες με γνώση κλάδου, για πρώην επιχειρηματίες με εμπειρία διαχείρισης και exits, καθώς και για στελέχη ανώτατου επιπέδου της αγοράς. Η συμμετοχή τους μέσα από τη δική μας οργάνωση φέρνει ουσία και ψυχραιμία στις αποφάσεις. Στόχος δεν είναι να γίνουν πολλά πράγματα μαζί, αλλά να γίνουν τα σωστά με συνέπεια, ώστε η εταιρεία να διατηρεί κατεύθυνση και ευελιξία όταν οι συνθήκες μεταβάλλονται.

– Η τεχνολογία και τα δεδομένα έχουν αλλάξει τον τρόπο που λαμβάνονται οι επιχειρηματικές αποφάσεις. Πώς αξιοποιεί η Strategy Ring τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες στη δουλειά της;

Βλέπουμε την τεχνολογία ως εργαλείο διαφάνειας και ταχύτητας. Πρώτα οργανώνουμε τα κρίσιμα στοιχεία σε αξιόπιστες αναφορές ώστε να υπάρχει έγκαιρη εικόνα για το τι αποδίδει και τι χρειάζεται προσαρμογή. Πάνω σε αυτή τη βάση υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης με την υπηρεσία AIEBA για αναγνώριση επαναλαμβανόμενων ροών και αυτοματοποίηση. Για παράδειγμα μπορούμε να κατηγοριοποιούμε εισερχόμενα αιτήματα, να προετοιμάζουμε πρότυπες απαντήσεις και να προωθούμε τα σύνθετα ζητήματα στον κατάλληλο άνθρωπο, ώστε να απελευθερώνεται χρόνος και να εστιάζει η ομάδα στα σημαντικά. Για οργανισμούς μεγαλύτερης κλίμακας υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ψηφιακής πλατφόρμας στρατηγικής παγκόσμιας κλάσης που δομεί τη διαδικασία από την ανάλυση μέχρι την υλοποίηση, συγχρονίζει τις ομάδες σε μία κοινή τοποθεσία, αυτοματοποιεί υπολογισμούς και οπτικοποιήσεις και επιτρέπει συνεχή παρακολούθηση στόχων και ενεργειών. Παράλληλα, η πορεία των έργων μπορεί να παρακολουθείται με ζωντανούς πίνακες και σύγχρονα συστήματα live ενημέρωσης, ώστε ο πελάτης να έχει άμεση εικόνα οροσήμων. Κοινός παρονομαστής όλων είναι ότι υπηρετούν την εφαρμογή και επιλέγονται όταν προσθέτουν μετρήσιμη αξία και η ομάδα είναι έτοιμη να τα αξιοποιήσει.

– Σχετικά με την εμπειρία σας, τουλάχιστον στην Ελλάδα, έχετε παρατηρήσει μεγάλη ανάγκη για βοήθεια από επιχειρήσεις που δεν μπορούν να διαχειριστούν επαρκώς την πορεία τους στη σύγχρονη αγορά;

Η ανάγκη είναι υπαρκτή και απολύτως φυσιολογική. Η σημερινή επιχείρηση διαχειρίζεται ταυτόχρονα απαιτήσεις σε αγορά, ανθρώπους, λειτουργίες και χρηματοοικονομικά μέσα σε περιβάλλον που μεταβάλλεται γρήγορα. Στην πράξη βλέπουμε συγκεκριμένα σενάρια. Εταιρείες που έχουν φτάσει σε όριο και επιδιώκουν επόμενο βήμα ζητούν υποστήριξη για νέες αγορές, νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, ανανέωση ταυτότητας και μηνυμάτων, ενίσχυση ομάδας ή επιλογή νέων εγκαταστάσεων. Αλλες χρειάζονται επανεξέταση της πρότασης αξίας και συνολικής πορείας με στόχο ανάκαμψη και ουσιαστική επανατοποθέτηση. Συχνό είναι και το πέρασμα από ευέλικτη μικρή ομάδα σε λειτουργία οργανισμού, με ανάγκη για διαδικασίες, σαφές οργανόγραμμα, διακριτούς ρόλους και σταθερή παρακολούθηση οικονομικών με προϋπολογισμό, προβλέψεις και εικόνα ταμειακών ροών. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις προετοιμασίας για επενδυτές, αποτίμησης και οργάνωσης στοιχείων, καθώς και ανάγκες χρηματοδότησης για επέκταση ή για κεφάλαιο κίνησης με τεκμηριωμένη βιωσιμότητα και απόδοση. Όταν αυτά αντιμετωπίζονται με δομή, η επιχείρηση αποκτά ρυθμό, διαφάνεια και σιγουριά για τα επόμενα βήματα.

– Πίσω από κάθε επιτυχημένη εταιρεία βρίσκεται μια δυναμική ομάδα. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους της Strategy Ring και πώς καλλιεργείτε την κουλτούρα συνεργασίας και εξέλιξης;

Μας χαρακτηρίζει ο συνδυασμός επαγγελματισμού και ουσίας. Θέλουμε οι άνθρωποί μας να μπαίνουν στη θέση του πελάτη, να εκφράζονται με σαφήνεια και να προτείνουν λύσεις που εφαρμόζονται λειτουργικά. Δουλεύουμε με δέσμευση στην επιτυχία του πελάτη, σεβασμό, ηθική και υψηλή ποιότητα συνεργασίας. Η καθημερινή λειτουργία βασίζεται σε κοινές μεθοδολογίες, σαφείς ρόλους και τακτικό διάλογο πάνω σε πραγματικά δεδομένα, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται με νηφάλια κρίση και συνέπεια. Επενδύουμε ουσιαστικά στη μάθηση. Κάνουμε στοχευμένες ανασκοπήσεις έργων, ανταλλάσσουμε γνώση μέσα από ζωντανά παραδείγματα και ενθαρρύνουμε τη διαφορετική οπτική, γιατί η ποιότητα ανεβαίνει όταν η επιχειρηματική εμπειρία συναντά την αναλυτική σκέψη. Η ομάδα προέρχεται από διοίκηση, χρηματοοικονομικά, πωλήσεις και τεχνολογία, κάτι που μας επιτρέπει να βλέπουμε το ίδιο θέμα από πολλές γωνίες χωρίς να χάνεται η εστίαση. Ετσι διαμορφώνεται κουλτούρα συνεργασίας που δεν σταματά στην παράδοση ενός εγγράφου, αλλά συνεχίζεται στην εκτέλεση και στη διαρκή βελτίωση, με περιβάλλον που ενθαρρύνει τη σκέψη και την παραγωγή ιδεών.

