Θεοδωρικάκος: Έτοιμα έκτακτα μέτρα για την αγορά αν κλιμακωθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή

Σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών επιπτώσεων στην οικονομία από την κρίση στη Μέση Ανατολή δηλώνει η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη επεξεργαστεί έκτακτα μέτρα για την αγορά, με στόχο την προστασία των καταναλωτών και την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας.

05 Μαρ. 2026 14:44
Pelop News

Την ετοιμότητα της κυβέρνησης να λάβει άμεσα μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας και την προστασία των καταναλωτών σε περίπτωση κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «10 Παντού» του τηλεοπτικού σταθμού OPEN.

Όπως τόνισε, το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη επεξεργαστεί μια σειρά έκτακτων ρυθμιστικών παρεμβάσεων, οι οποίες μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή εφόσον ληφθεί η σχετική κυβερνητική απόφαση.

«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει στις πιο δύσκολες στιγμές αυτών των επτά ετών ότι γνωρίζει πώς να διαχειρίζεται μεγάλες κρίσεις και να προστατεύει την ελληνική κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην οικονομία και την αγορά, επισημαίνοντας ότι το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στην περιοχή απαιτεί σοβαρότητα, εγρήγορση και συνεχή αξιολόγηση των δεδομένων.

Όπως εξήγησε, σε περίπτωση που οι πολεμικές επιχειρήσεις παραταθούν για αρκετές εβδομάδες, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία και κυρίως στην Ευρώπη, καθώς η Μέση Ανατολή αποτελεί βασική πηγή ενεργειακών πόρων.

«Περίπου το ένα τέταρτο των ενεργειακών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται διεθνώς προέρχεται από την περιοχή. Επομένως υπάρχει κίνδυνος σημαντικής αύξησης του κόστους μεταφοράς του πετρελαίου», σημείωσε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά.

«Θέλω να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: καμία μορφή ασυδοσίας δεν θα γίνει αποδεκτή. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κάνει κερδοσκοπικά παιχνίδια», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή βρίσκονται ήδη σε πλήρη εγρήγορση πραγματοποιώντας εκατοντάδες ελέγχους.

Για την παρουσία ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο

Αναφερόμενος στην αποστολή δύο φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών στην Κύπρο, καθώς και στις αντιδράσεις της Τουρκίας για τη μεταφορά συστοιχίας πυραύλων στην Κάρπαθο, ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει με κανέναν το αν θα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τα νησιά μας είναι νησιά μας και δεν τίθεται κανένα ζήτημα για τις αποφάσεις που λαμβάνει το ΚΥΣΕΑ και ο πρωθυπουργός», δήλωσε.

Τόνισε επίσης ότι η χώρα ακολουθεί υπεύθυνη πολιτική ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή, διασφαλίζοντας τα εθνικά συμφέροντα και στηρίζοντας τον ελληνισμό όπου απαιτείται.

Ο γεωπολιτικός και ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος στάθηκε ακόμη στον ενισχυμένο γεωπολιτικό και ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας, σημειώνοντας ότι η χώρα αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ και διατηρεί στρατηγικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως ανέφερε, μέσα από συγκεκριμένες ενεργειακές συμφωνίες η Ελλάδα εξελίσσεται σε κόμβο ενεργειακής ασφάλειας για την Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τη γεωπολιτική θέση της χώρας και δημιουργούν νέες προοπτικές για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την απασχόληση.

