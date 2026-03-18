Θεοδωρικάκος: Σχέδιο για κάθε σενάριο κρίσης – Μήνυμα ανθεκτικότητας από τη Θεσσαλονίκη

Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση έχει προετοιμαστεί από την πρώτη στιγμή για όλα τα πιθανά σενάρια που μπορεί να προκύψουν από τη νέα γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή έστειλε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σε βιντεοσκοπημένη παρέμβασή του στο Blue Heritage Summit, που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη.

Ο υπουργός περιέγραψε την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή ως μια σοβαρή πηγή αβεβαιότητας για τη διεθνή οικονομία, επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις επηρεάζουν ήδη κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές και οι εφοδιαστικές αλυσίδες. Όπως σημείωσε, το μέγεθος της κρίσης δεν μπορεί να υποτιμηθεί, ιδιαίτερα στην περίπτωση που η σύγκρουση αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια και εντείνει τις πιέσεις στην ευρωπαϊκή αλλά και στην ελληνική οικονομία.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο κ. Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αποδείξει στην πράξη πως διαθέτει τα αντανακλαστικά που απαιτούνται για τη διαχείριση σύνθετων και δύσκολων κρίσεων. Όπως είπε, υπήρξε προετοιμασία από την αρχή για κάθε ενδεχόμενο, με στόχο να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης όπου και όταν χρειαστεί, ώστε να προστατευθούν τόσο η οικονομία όσο και η κοινωνία.

Ο ίδιος συνέδεσε τη σημερινή διεθνή συγκυρία με την ανάγκη να προχωρήσει με μεγαλύτερη ταχύτητα το κυβερνητικό σχέδιο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Κατά την τοποθέτησή του, αυτή είναι η μόνη σταθερή πορεία για μια χώρα πιο ισχυρή, πιο ανθεκτική και πιο ανταγωνιστική, που θα μπορεί να στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε εξωτερικές πιέσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας συνδέεται άμεσα και με τη συνολική ασφάλεια της χώρας. Μάλιστα, επικαλέστηκε τις πρόσφατες αποφάσεις του πρωθυπουργού για την αποστολή δυνάμεων αλληλεγγύης του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες κινήσεις αναδεικνύουν την ικανότητα της Ελλάδας να υπερασπίζεται τον Ελληνισμό όπου αυτό απαιτείται.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον αναπτυξιακό νόμο, επισημαίνοντας ότι το υπουργείο Ανάπτυξης έχει αναπροσανατολίσει τις προτεραιότητές του, ώστε το συγκεκριμένο εργαλείο να υπηρετεί πιο καθαρά τον στόχο του παραγωγικού μετασχηματισμού. Όπως ανέφερε, δίνεται πλέον μεγαλύτερο βάρος στην περιφέρεια, στη μεταποίηση, στις μεγαλύτερες επενδύσεις, στις νέες τεχνολογίες και στην καινοτομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, βρίσκονται σε εξέλιξη 915 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ, τα οποία ενισχύονται με δημόσιους πόρους ύψους 1,2 δισ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν 15.000 νέες θέσεις εργασίας. Όπως σημείωσε, το 70% αυτών των επενδύσεων κατευθύνεται στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή στη Μακεδονία και τη Θράκη, στοιχείο που, κατά τον ίδιο, αποτυπώνει τη νέα περιφερειακή στόχευση της αναπτυξιακής πολιτικής.

Ο κ. Θεοδωρικάκος στάθηκε ιδιαίτερα και στη στήριξη των παραμεθόριων και οικονομικά πιο αδύναμων περιοχών της χώρας, λέγοντας ότι αυτό αποτελεί για πρώτη φορά τόσο σαφή προτεραιότητα μέσα από το νέο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου. Όπως ανέφερε, στα δύο πρώτα καθεστώτα του νόμου εντάχθηκαν 112 επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους άνω των 550 εκατ. ευρώ, με δημόσια ενίσχυση περίπου 290 εκατ. ευρώ, επενδύσεις που αναμένεται να δημιουργήσουν περισσότερες από 1.500 θέσεις εργασίας. Περίπου οι μισές από αυτές, όπως τόνισε, βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα, με σημαντικό μέρος να αφορά ειδικά τη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το υπουργείο στηρίζει περισσότερες από 80 στρατηγικές και εμβληματικές επενδύσεις, με παρεμβάσεις σε τομείς που διαθέτουν έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό και ισχυρό αποτύπωμα στην απασχόληση. Στη λίστα αυτή ενέταξε και την προσπάθεια ανασυγκρότησης της αμυντικής βιομηχανίας, την οποία χαρακτήρισε κατεπείγουσα ανάγκη, καθώς και παρεμβάσεις στη βιομηχανία αλουμινίου, στη χημική βιομηχανία, στη ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα, αλλά και σε κρίσιμες πρώτες ύλες και τεχνολογίες του μέλλοντος.

