Θεοδωρικάκος: «Θα χρειαστούν και νέα μέτρα» αν παραταθεί η κρίση – Στο επίκεντρο καύσιμα, ακρίβεια και diesel

Την εκτίμηση ότι η κρίση που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε νέα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και οικονομία διατύπωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται ήδη εναλλακτικά σενάρια και θα παρέμβει εκ νέου, αν αυτό καταστεί αναγκαίο.

Μιλώντας στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο», ο υπουργός περιέγραψε τη σημερινή συγκυρία ως τη δυσκολότερη και πιο επικίνδυνη των τελευταίων ετών, προειδοποιώντας ότι, αν η κρίση έχει διάρκεια, οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία θα είναι βαριές. Όπως σημείωσε, η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από το γεγονός ότι η αντιπαράθεση εκτυλίσσεται σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας, η οποία παράγει πετρέλαιο και φυσικό αέριο και ταυτόχρονα αποτελεί βασικό πέρασμα για τη μεταφορά εμπορευμάτων από και προς την Ευρώπη και την Ασία.

Ο κ. Θεοδωρικάκος άφησε σαφώς να εννοηθεί ότι τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί δεν θα είναι η τελευταία κυβερνητική κίνηση, υπογραμμίζοντας ότι είναι βέβαιο πως θα χρειαστούν και άλλες παρεμβάσεις. Ταυτόχρονα, τόνισε ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί με σχέδιο και ευθύνη, με μοναδικό γνώμονα, όπως είπε, την προστασία της κοινωνίας και της οικονομίας, χωρίς όμως να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον πληθωριστικό κίνδυνο, τον οποίο χαρακτήρισε τον πιο σοβαρό αυτή τη στιγμή, καθώς –όπως είπε– είναι εκείνος που τελικά θα περάσει στην πραγματική οικονομία και στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος για την πορεία του diesel, εξηγώντας ότι η αύξηση στο κόστος του επηρεάζει άμεσα τη μεταφορά των προϊόντων και, κατ’ επέκταση, τις τελικές τιμές στην αγορά.

Με αυτό το δεδομένο, σημείωσε ότι είναι βέβαιο πως θα απαιτηθούν μέτρα που θα υπερβαίνουν το πλαφόν, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το πότε και με ποια ακριβώς μορφή θα ανακοινωθούν. Όπως εξήγησε, σε κάθε απόφαση θα συνυπολογιστούν τόσο η διάρκεια της κρίσης όσο και ο συνολικός οικονομικός σχεδιασμός της κυβέρνησης.

Αναφερόμενος στο θέμα της μείωσης του φόρου κατανάλωσης, απέρριψε τις σχετικές πιέσεις της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι διατυπώνονται χωρίς κοστολόγηση. Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε μείωση ή κατάργηση 85 άμεσων και έμμεσων φόρων και υποστήριξε πως, σε επίπεδο αρχής, τάσσεται υπέρ όσο το δυνατόν μεγαλύτερης φορολογικής ελάφρυνσης. Ωστόσο, όπως είπε, όταν οι διαθέσιμοι πόροι είναι συγκεκριμένοι και οι δημοσιονομικοί κανόνες αυστηροί, τότε είναι αναγκαία η ιεράρχηση των παρεμβάσεων, με την κυβέρνηση να δίνει προτεραιότητα στη μείωση των άμεσων φόρων, όπως ο φόρος εισοδήματος.

Ο υπουργός υπερασπίστηκε και το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους ανά κωδικό προϊόντος σε σχέση με το 2025, χαρακτηρίζοντάς το έκτακτο μέτρο απέναντι στην αισχροκέρδεια. Όπως είπε, πρόκειται για μια παρέμβαση που στηρίζει η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, χωρίς όμως να αποτελεί μόνιμη επιλογή, καθώς –όπως σημείωσε– η αγορά λειτουργεί καλύτερα όταν υπάρχει ανταγωνισμός και όχι διαρκείς περιορισμοί.

Στο ίδιο πλαίσιο, κάλεσε τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή να συνεχίσει με εντατικό ρυθμό τους ελέγχους σε όλη την αγορά, ώστε να περιοριστούν φαινόμενα υπερβολικής κερδοσκοπίας και να προστατευθεί το καταναλωτικό κοινό. Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα και προς την επιχειρηματικότητα να περιορίσει, όπως είπε, το μέσο περιθώριο κέρδους σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, ώστε να υπάρξει ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινωνίας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των βενζινοπωλών, τονίζοντας ότι υπήρξε συμφωνία και πως στόχος του ήταν να υπάρξει λύση χωρίς περαιτέρω ένταση. Επικαλέστηκε μάλιστα τους μέχρι τώρα ελέγχους στα πρατήρια καυσίμων, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, υπάρχει πολύ υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης και ελάχιστες περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων.

Πέρα από την οικονομική διάσταση, ο υπουργός άσκησε κριτική και στη γενικότερη εικόνα του πολιτικού συστήματος, σχολιάζοντας ότι η εικόνα που παρουσιάζεται συχνά στη Βουλή δεν τιμά το επίπεδο της δημόσιας ζωής. Ταυτόχρονα, στάθηκε στο γεγονός ότι την πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τα μέτρα στήριξης ψήφισε και το ΠΑΣΟΚ, εκτιμώντας ότι σε αυτή τη συγκυρία επέδειξε υπευθυνότητα.

Σε πολιτικό επίπεδο, εμφανίστηκε βέβαιος ότι το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών θα είναι τελείως διαφορετικό από την εικόνα που δίνουν σήμερα οι δημοσκοπήσεις. Εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις εκλογές και θα επιτύχει αυτοδυναμία, θεωρώντας ότι στην τελική αναμέτρηση οι πολίτες θα σταθούν μπροστά στα πραγματικά διλήμματα και θα κρίνουν με βάση καθαρές πολιτικές επιλογές.

Αναφερόμενος στα σενάρια για νέα κόμματα από τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα ή τη Μαρία Καρυστιανού, διατύπωσε διαφορετικές εκτιμήσεις για την κάθε περίπτωση. Για τον Αντώνη Σαμαρά είπε ότι δεν θεωρεί πιθανό να προχωρήσει σε νέο πολιτικό φορέα, εκτιμώντας ότι δεν υπάρχει σχετικός χώρος. Για τον Αλέξη Τσίπρα, αντίθετα, εκτίμησε ότι είναι πιθανό να επιχειρήσει νέα πολιτική κίνηση, η οποία θα επιδιώξει να συσπειρώσει τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όσο για τη Μαρία Καρυστιανού, σημείωσε ότι η ηθική και κοινωνική απήχηση που έχει αποκτήσει μέσα από την τραγωδία των Τεμπών είναι δεδομένη, αλλά άλλο η δημόσια παρουσία και άλλο η συγκρότηση πολιτικής πρότασης με προοπτική.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι στρατηγική επιλογή της Ελλάδας παραμένει η σταθερή ένταξή της στο δυτικό στρατόπεδο, με ισχυρό άξονα συνεργασίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Όπως είπε, η στρατηγική σχέση της χώρας με τις ΗΠΑ πρέπει όχι μόνο να διατηρηθεί αλλά και να ενισχυθεί, ενώ ταυτόχρονα είναι κρίσιμο να αποκατασταθεί πλήρως η σχέση συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ουάσιγκτον, ώστε να λειτουργήσει ως παράγοντας σταθερότητας στο διεθνές σύστημα ασφαλείας.

