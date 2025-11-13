Θεόδωρος Λουλούδης: «Η Πελοπόννησος χρειάζεται ξανά το δικό της τρένο»

Στην ημερίδα που διοργάνωσε τη Δευτέρα το Επιμελητήριο Ηλείας με θέμα «Η Επανεκκίνηση του Σιδηροδρόμου στην Ηλεία: Από την Ιστορική Κληρονομιά στη Σύγχρονη Αναπτυξιακή Προοπτική», συμμετείχαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, των επιμελητηρίων και των τεχνικών φορέων, ανοίγοντας έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον του σιδηροδρομικού δικτύου στη Δυτική Πελοπόννησο.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης, έστειλε σαφές μήνυμα για την ανάγκη κοινής περιφερειακής διεκδίκησης, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι πλέον το «αν» χρειάζεται ο σιδηρόδρομος, αλλά «πώς» θα επιτευχθεί η συνεργασία για την επαναλειτουργία ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου δικτύου.

«Η αναγκαιότητα του τρένου δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση – το έχει απαντήσει η ίδια η ζωή σε όλη την Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως το πραγματικό ερώτημα είναι «πώς θα συνεργαστούμε ώστε να υπάρξει τρένο σε όλη την Πελοπόννησο».

Ο κ. Λουλούδης στάθηκε και στις ευθύνες που έχουν οδηγήσει στη σημερινή στασιμότητα, επισημαίνοντας πως η στάση του Δήμου Πατρέων, που περιορίζεται στο ζήτημα της υπογειοποίησης, δεν προωθεί τη συζήτηση για τις συνέπειες που βιώνει σήμερα η περιοχή, ενώ άσκησε κριτική και στο Ελληνικό Δημόσιο «που δεν έχει καταφέρει να φέρει το τρένο ούτε μέχρι το Ρίο».

Προτείνοντας τη δημιουργία κοινής επιτροπής διεκδίκησης για τον σιδηρόδρομο της Πελοποννήσου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου τόνισε ότι η Αχαΐα δεν μπορεί να παίξει ουσιαστικό μητροπολιτικό ρόλο αν δεν αναπτυχθεί συνολικά η Πελοπόννησος και η Ιόνια Ελλάδα.

«Απέναντί μας είναι οι ρυθμοί των κυβερνήσεων και η οπτική τους για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, που δεν μας εκφράζει», δήλωσε, καταλήγοντας ότι ο σιδηρόδρομος δεν αποτελεί απλώς ένα έργο υποδομής, αλλά τον βασικό άξονα οικονομικής και κοινωνικής συνοχής για το μέλλον της περιοχής.

