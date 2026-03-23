Θερινή ώρα 2026: Πότε βάζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά

Σε ρυθμούς θερινής ώρας μπαίνει η χώρα την ερχόμενη Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026, καθώς θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη μετάβαση από το χειμερινό στο θερινό ωράριο. Παρά τις κατά καιρούς συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την κατάργηση του μέτρου, το χρονοδιάγραμμα παραμένει σταθερό και για τη φετινή χρονιά.

Πότε και πώς αλλάζουν οι δείκτες

Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής. Συγκεκριμένα:

Στις 03:00 π.μ. , οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά , ώστε να δείχνουν 04:00 π.μ.

Η ημέρα αυτή θα έχει διάρκεια 23 ωρών, «κλέβοντας» μία ώρα ύπνου, αλλά χαρίζοντας περισσότερο φυσικό φως το απόγευμα.

Ηλεκτρονικές συσκευές και διάρκεια

Οι περισσότερες σύγχρονες ψηφιακές συσκευές (smartphones, υπολογιστές, tablet και smartwatches) διαθέτουν ενσωματωμένο λογισμικό που πραγματοποιεί την αλλαγή αυτόματα, εφόσον είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο. Αντίθετα, χειροκίνητη ρύθμιση θα απαιτηθεί στα αναλογικά ρολόγια, στα ρολόγια των αυτοκινήτων και στις οικιακές συσκευές (φούρνοι, μικροκύματα).

Το θερινό ωράριο θα παραμείνει σε ισχύ για τους επόμενους επτά μήνες. Η επιστροφή στη χειμερινή ώρα είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, όταν οι δείκτες θα γυρίσουν και πάλι μία ώρα πίσω.

