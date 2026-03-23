Θερινή ώρα 2026: Πότε βάζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά

Παρά τις κατά καιρούς συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την κατάργηση του μέτρου, παραμένει σταθερό και για τη φετινή χρονιά.

Θερινή ώρα 2026: Πότε βάζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά
23 Μαρ. 2026 9:08
Pelop News

Σε ρυθμούς θερινής ώρας μπαίνει η χώρα την ερχόμενη Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026, καθώς θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη μετάβαση από το χειμερινό στο θερινό ωράριο. Παρά τις κατά καιρούς συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την κατάργηση του μέτρου, το χρονοδιάγραμμα παραμένει σταθερό και για τη φετινή χρονιά.

Πότε και πώς αλλάζουν οι δείκτες

Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής. Συγκεκριμένα:

  • Στις 03:00 π.μ., οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, ώστε να δείχνουν 04:00 π.μ.

  • Η ημέρα αυτή θα έχει διάρκεια 23 ωρών, «κλέβοντας» μία ώρα ύπνου, αλλά χαρίζοντας περισσότερο φυσικό φως το απόγευμα.

Ηλεκτρονικές συσκευές και διάρκεια

Οι περισσότερες σύγχρονες ψηφιακές συσκευές (smartphones, υπολογιστές, tablet και smartwatches) διαθέτουν ενσωματωμένο λογισμικό που πραγματοποιεί την αλλαγή αυτόματα, εφόσον είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο. Αντίθετα, χειροκίνητη ρύθμιση θα απαιτηθεί στα αναλογικά ρολόγια, στα ρολόγια των αυτοκινήτων και στις οικιακές συσκευές (φούρνοι, μικροκύματα).

Το θερινό ωράριο θα παραμείνει σε ισχύ για τους επόμενους επτά μήνες. Η επιστροφή στη χειμερινή ώρα είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, όταν οι δείκτες θα γυρίσουν και πάλι μία ώρα πίσω.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:26 Βουτιά άνω του 1,5% στις ευρωπαϊκές μετοχές με φόντο τον πόλεμο και το Ορμούζ
11:25 Πυροσβεστική: Άνοιξαν σήμερα οι αιτήσεις για 15 προσλήψεις, ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν, οι προϋποθέσεις
11:15 Παναγόπουλος: Στο αρχείο η υπόθεση για το πόθεν έσχες και τα 3,2 εκατ. ευρώ – «Δεν προέκυψε καμία παράβαση»
11:13 LaGuardia: Ηχητικό καταγράφει τις δραματικές στιγμές μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με πυροσβεστικό
11:05 Πόσο κοστίζει φέτος ο μπακαλιάρος για την 25η Μαρτίου – Οι τιμές σε αγορά και σούπερ μάρκετ
11:00 Πάτρα: Ψάχνουν τους αναρριχητές-διαρρήκτες, πού και πώς δρουν
10:55 Εμπρησμός σε ασθενοφόρα εβραϊκής οργάνωσης στο Λονδίνο – Παρέμβαση Στάρμερ
10:41 Ο χρυσός χάνει τη λάμψη του: Βουτιά στα πολύτιμα μέταλλα λόγω επιτοκίων και ενεργειακού φόβου
10:41 Μητσοτάκης: Τα 4 μέτρα κατά της ακρίβειας για Απρίλιο – Μάιο
10:34 Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Λιονέλ Ζοσπέν σε ηλικία 88 ετών
10:29 Στη Λάρισα ο Κουτσούμπας: «Απροκάλυπτη συγκάλυψη των κυβερνητικών ευθυνών στη δίκη των Τεμπών»
10:29 Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών στην Τεχεράνη – Σοβαρή προειδοποίηση του ΔΟΕ για παγκόσμια ενεργειακή κρίση
10:21 Η Δήμητρα Κατσαφάδου μίλησε για το bullying, την πίεση στο σπίτι και τις δύσκολες περιόδους
10:12 Νίνο και Ζόζεφιν ξανά μαζί; Το βίντεο που φούντωσε τις φήμες επανασύνδεσης
10:10 Μαξίμου: Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
10:04 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται και πόσα δικαιούνται οι εργαζόμενοι
10:00 Οπωροκηπευτικά από «χρυσάφι»: Πόσο ανέβηκαν οι τιμές στις λαϊκές
10:00 Πειραϊκή – Πατραϊκή: Κομβικός ο ρόλος του συγκροτήματος στο νέο σχέδιο του τρένου για την Πάτρα
9:58 Νεκροί ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με όχημα στο La Guardia
9:50 Ο ελληνικός τουρισμός στη σκιά του πολέμου: Τι φοβούνται οι επαγγελματίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ