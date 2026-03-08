Θερινή ώρα: Πότε πάμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά

Η αλλαγή της ώρας είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός της ημέρας. Στην Ελλάδα και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ώρα αλλάζει δύο φορές τον χρόνο: μία φορά την άνοιξη και μία φορά το φθινόπωρο.

Η αλλαγή της ώρας τον Μάρτιο σηματοδοτεί την έναρξη της θερινής ώρας. Στην Ελλάδα, η αλλαγή πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, και συγκεκριμένα φέτος στις 29 Μαρτίου 2026. Τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας, στις 03:00, τα ρολόγια θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δείχνοντας 04:00. Αυτό σημαίνει ότι «χάνεται» μία ώρα ύπνου, αλλά κερδίζεται περισσότερο φως κατά τη διάρκεια του απογεύματος και της βραδινής ώρας.

Σήμερα, οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και «έξυπνα» ρολόγια, αλλάζουν την ώρα αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται χειροκίνητη ρύθμιση.

Η θερινή ώρα εφαρμόζεται κυρίως για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και καλύτερης εκμετάλλευσης του ηλιακού φωτός. Με περισσότερο φως το απόγευμα, μειώνεται η ανάγκη για τεχνητό φωτισμό και οι άνθρωποι έχουν περισσότερες ευκαιρίες για υπαίθριες δραστηριότητες μετά τη δουλειά ή το σχολείο.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η αλλαγή της ώρας έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στην Ευρώπη. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν προσφέρει πλέον σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και μπορεί να επηρεάζει τον βιολογικό ρυθμό των ανθρώπων. Παρά τις συζητήσεις για πιθανή κατάργηση, η αλλαγή ώρας εξακολουθεί να εφαρμόζεται κανονικά, κάθε τελευταία Κυριακή του Μαρτίου.

Με την αλλαγή αυτή, η Ελλάδα καλωσορίζει τη θερινή περίοδο και τις μεγαλύτερες ημέρες που φέρνει η άνοιξη.

