Θεσπιές: Στην παρέλαση η μικρή Αλεξία 6 χρόνια μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από αδέσποτη σφαίρα

Η Αλεξία που σήμερα φοιτά στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου συνεχίζει τον δύσκολο Γολγοθά της αποκατάστασης. Οι θεραπείες, οι αγωνίες και οι καθημερινές προκλήσεις δεν λείπουν, όμως η θέληση της να προχωρήσει μπροστά είναι ακλόνητη.

Θεσπιές: Στην παρέλαση η μικρή Αλεξία 6 χρόνια μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της στο κεφάλι από αδέσποτη σφαίρα
28 Οκτ. 2025 15:53
Pelop News

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου στις Θεσπίες της Βοιωτίας όταν στην παρέλαση έλαβε μέρος η μικρή Αλεξία, η οποία το 2019 κινδύνευσε να πεθάνει από αδέσποτη σφαίρα που τη χτύπησε στο κεφάλι την ώρα που έπαιζε στην αυλή του σπιτιού της

Έξι χρόνια μετά το τραγικό Πάσχα του 2019, η Αλεξία παρέλασε καθισμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο έχοντας στο πλευρό τη μητέρα της που είναι δίπλα της από την πρώτη στιγμή, αλλά και δύο συμμαθήτριες της που κράτησαν περήφανα τη σημαία και συνόδευσαν τη φίλη τους σε μια συγκινητική στιγμή ανθρωπιάς και ελπίδας.

Η Αλεξία που σήμερα φοιτά στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου συνεχίζει τον δύσκολο Γολγοθά της αποκατάστασης. Οι θεραπείες, οι αγωνίες και οι καθημερινές προκλήσεις δεν λείπουν, όμως η θέληση της να προχωρήσει μπροστά είναι ακλόνητη.

Μιλώντας στο protothema.gr ο θείος της κοπέλας έκανε λόγο για «ημέρα χαράς για τη μικρή Αλεξία και την οικογένειά μας καθώς παρέλασε για πρώτη φορά δίνοντας ένα μήνυμα ελπίδας. Παρέλασε μαζί με τη μητέρα της, παρακολουθεί τα μαθήματα στο σχολείο όσο μπορεί το κοριτσάκι, έχοντας παράλληλη στήριξη. Είμαστε όλοι στο πλευρό της γιατί ο Γολγοθάς της συνεχίζεται».

Το χρονικό
Η περιπέτεια της Αλεξίας ξεκίνησε το Πάσχα του 2019 όταν κατά τη διάρκεια του γλεντιού και ενώ το 8χρονο τότε παιδί έπαιζε αμέριμνο στην αυλή του σπιτιού του, ξαφνικά σωριάστηκε στο έδαφος, τρομάζοντας τους γονείς της, οι οποίοι, όταν έτρεξαν κοντά της, διαπίστωσαν πως έχανε αρκετό αίμα από το κεφάλι.

Σύμφωνα με συγγενή της οικογένειας, ο οποίος είχε μιλήσει στο protothema.gr καθ’ όλη τη διάρκεια του πασχαλινού γλεντιού ακούγονταν πυροβολισμοί από διπλανό χωριό, με το οποίο τους χωρίζει μια μικρή ρεματιά. Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν η 8χρονη έπεσε στο έδαφος και είδαν τα αίματα, κατάλαβαν ότι χτυπήθηκε από «αδέσποτη» σφαίρα.

Μετά τον τραυματισμό της από αδέσποτη σφαίρα, η Αλεξία έμεινε ανάπηρη κατά 95% εφ’ όρου ζωής. Έκτοτε έχει υποβληθεί σε αρκετά χειρουργεία, ενώ για πολλούς μήνες δεν είχε επικοινωνία με το περιβάλλον καθώς δεν μιλούσε, κινούσε ασυναίσθητα τα άκρα της και ήταν καθηλωμένη στο κρεβάτι του Νοσοκομείου Παίδων ακολουθώντας ειδική θεραπεία.

Ο 55χρονος που είχε συλληφθεί για την υπόθεση, καταδικάστηκε για σωματικές βλάβες από αμέλεια και του επιβλήθηκε συνολική ποινή τεσσάρων ετών και τεσσάρων μηνών με αναστολή, όπως και χρηματική ποινή 1.600 ευρώ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:35 Κωνσταντοπούλου: Το μήνυμα της Ζωής για το νόημα του ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου
19:29 Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία στη Γάζα: Η Χαμάς αναβάλλει την παράδοση σορού ομήρου
19:22 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Και η Θεοδώρα Ρογδάκη στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη
19:18 Ανοικτή Εκδήλωση από το ΚΕΚ Δάφνη
19:10 Τζαμάικα: Έρχεται ο τυφώνας «Μελίσα», τι λένε οι αρχές
19:07 Η «Νέα Δυτική Ελλάδα» τίμησε την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
19:03 Δήμος Ερυμάνθου: «Η απόφαση για το κλείσιμο καταστήματος ΕΛΤΑ προκαλεί αγανάκτηση»
19:00 Πρόστιμα ΚΟΚ: Οι δήμοι χάνουν πολύτιμους πόρους
18:53 Μ. Μπιτσάκου: «Παίρνω δύναμη φορώντας το σκουφάκι με το 10»
18:48 Ο Δημήτρης Αλεξόπουλος στέκεται στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη
18:42 Δείτε για ποιο λόγο η Amazon θα κάνει 14.0000 απολύσεις
18:34 Ο Νετανιάχου διάταξε πλήγματα στη Γάζα, δείτε για ποιο λόγο
18:30 Ο Χρυσός συνεχίζει το «ράλι», εκτιμήσεις για τιμή ρεκόρ
18:22 Ο Ζελένσκι μιλά για συνάντηση ευρωπαίων για σχέδιο εκεχειρίας
18:18 Αίολος Αγυιάς: «Βγάλαμε δύσκολο πρόγραμμα, στόχος τώρα οι νίκες»
18:11 Καμπεράι στον Peloponnisos FM: «Καταγιστικοί στο Κιάτο, πρώτος στόχος η παραμονή»
18:04 Η Ματίνα Παγώνη εξήγησε την απόφαση της να μην κάνει παιδί
17:55 Σοκ στην Ιντερ-Ο Μαρτίνεθ σκότωσε 81χρονο σε τροχαίο
17:45 Με εντολή Τραμπ επιθέσεις σε πλοία που μετέφεραν ναρκωτικά ΒΙΝΤΕΟ
17:36 Συγκίνηση από την παρέλαση στη Γαβαλού-Παρέλασε τυφλός μαθητής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ