Θεσσαλονίκη 2025: Πέταξαν νερά και βρισιές σε ζευγάρι γυναικών επειδή αγκαλιάστηκαν – «Η ομοφοβία δεν κρύβεται πια»

Καταγγελία για ομοφοβική επίθεση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κάνει η ψυχοθεραπεύτρια Έλενα Όλγα Χρηστίδη, που δέχτηκε επίθεση μαζί με τη σύντροφό της λίγες ώρες μετά τη λήξη του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Θεσσαλονίκη 2025: Πέταξαν νερά και βρισιές σε ζευγάρι γυναικών επειδή αγκαλιάστηκαν - «Η ομοφοβία δεν κρύβεται πια»
10 Νοέ. 2025 14:27
Pelop News

Μία ομοφοβική επίθεση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης καταγγέλλει η ψυχοθεραπεύτρια Έλενα Όλγα Χρηστίδη, η οποία δέχθηκε λεκτική και φυσική επίθεση ενώ περπατούσε με τη σύντροφό της, Νάνσυ Παπαθανασίου, μετά τη λήξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Σύμφωνα με την ίδια, η επίθεση σημειώθηκε όταν οι δύο γυναίκες πιάστηκαν αγκαλιά για λίγα δευτερόλεπτα. Άτομα που κινούνταν με αυτοκίνητο άνοιξαν το παράθυρο και τους πέταξαν νερά, ενώ τις έβρισαν γελώντας, πριν απομακρυνθούν γρήγορα από το σημείο.

Η κα Παπαθανασίου, μέλος της κριτικής επιτροπής για το Mermaid Award –το επίσημο βραβείο του Φεστιβάλ που αναδεικνύει ΛΟΑΤΚΙ+ θεματικές–, βρέθηκε μαζί με τη σύντροφό της στο περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ανάρτησή της η κα Χρηστίδη σημείωσε πως η επίθεση αυτή είναι μία ακόμα απόδειξη της κανονικοποιημένης βίας που βιώνουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα:

«Στην Ελλάδα του 2025, δύο λεσβίες/κουήρ άτομα πιαστήκαμε αγκαλιά. Ήταν αρκετό για να μας πετάξουν νερά και να μας βρίσουν. Αν αυτό συνέβη σε εμάς, τι ζουν τα τρανς άτομα, τα νεαρά κουήρια, οι μετανάστες, οι σεξεργάτριες;».

Η ίδια τόνισε ότι είναι καλά, όμως υπογράμμισε πως «η συλλογική οργή θα ξεχειλίζει όσο η ίδια η ύπαρξη των κουήρ ατόμων στον δημόσιο χώρο τίθεται υπό απειλή».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:44 ΠΑΟΚ: Ο Κωνσταντέλιας τέθηκε νοκ άουτ με θλάση
16:33
16:17 Το τελευταίο αντίο στον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη – Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον ιστορικό παράγοντα της ΝΔ
16:12 CrediaBank – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ): Υποβολή αιτήματος εκταμίευσης της δεύτερης δόσης
16:04 Μήνυμα ενότητας και ανασυγκρότησης στην συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας – Το μήνυμα του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου
15:56 Κατσανιώτης για Μαυρομμάτη: «Μικραίνει ο κύκλος των αυθεντικών εκφραστών και θεωρητικών της παράταξης»
15:48 Στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας τα στοιχεία των πυρόπληκτων του Αυγούστου από την Αχαΐα
15:40 Ρωσία: Σκοτώθηκε σε τροχαίο εκατομμυριούχος των crypto – Πήρε φωτιά η Lamborghini του
15:33 Οι αιτίες για την κρίση και το restart του Παναθηναϊκού
15:32 Στην Κύπρο ο Δένδιας με Πάλμα και Χριστοδουλίδη: SAFE, συμπαραγωγές και Τουρκία στο επίκεντρο
15:24 ΔΝΤ: Το ευρωπαϊκό χρέος θα εκτροχιαστεί έως το 2040 αν δεν ληφθούν μέτρα
15:16 Ελεύθερος ο 21χρονος για τον τραυματισμό 45χρονου ληστή στο φράγμα του Αλιάκμονα
15:08 Στο Πεκίνο ο επικεφαλής του FBI για τον περιορισμό ροής φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ
15:00 Αντώνης Χαροκόπος: Υπάρχουν και σήμερα «φυλακισμένα» ΑμεΑ – 31 χρόνια στο αναπηρικό κίνημα, 25 στην τοπική αυτοδιοίκηση –
14:59 Ισχυρή ανεμοθύελλα στο κέντρο της Πάτρας: Έσπασαν τζαμαρίες και κλαριά δέντρων ΦΩΤΟ
14:59 Μαρινάκης: «Η Ελλάδα θωρακίζει την ενεργειακή της ασφάλεια – Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και χαμηλότερες τιμές ενέργειας»
14:53 Γαλλία: Αποφυλακίστηκε με βραχιολάκι ο Νικολά Σαρκοζί
14:53 Τσατραφύλλιας: «Δεν έχει τελειώσει η κακοκαιρία» – Νέα κύματα βροχών και καταιγίδων σε Δυτική Ελλάδα και Αιγαίο
14:50 Δυτική Αχαΐα: Επιστολή Αλεξόπουλου σε Κατσαφάδο για αναίτια καθυστέρηση στήριξης του πυρόπληκτου Δήμου
14:44 Διάσωση 28 μεταναστών νότια της Γαύδου: Επιχείρηση της FRONTEX στα ανοιχτά της Κρήτης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ