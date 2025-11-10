Θεσσαλονίκη 2025: Πέταξαν νερά και βρισιές σε ζευγάρι γυναικών επειδή αγκαλιάστηκαν – «Η ομοφοβία δεν κρύβεται πια»

Μία ομοφοβική επίθεση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης καταγγέλλει η ψυχοθεραπεύτρια Έλενα Όλγα Χρηστίδη, η οποία δέχθηκε λεκτική και φυσική επίθεση ενώ περπατούσε με τη σύντροφό της, Νάνσυ Παπαθανασίου, μετά τη λήξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Σύμφωνα με την ίδια, η επίθεση σημειώθηκε όταν οι δύο γυναίκες πιάστηκαν αγκαλιά για λίγα δευτερόλεπτα. Άτομα που κινούνταν με αυτοκίνητο άνοιξαν το παράθυρο και τους πέταξαν νερά, ενώ τις έβρισαν γελώντας, πριν απομακρυνθούν γρήγορα από το σημείο.

Η κα Παπαθανασίου, μέλος της κριτικής επιτροπής για το Mermaid Award –το επίσημο βραβείο του Φεστιβάλ που αναδεικνύει ΛΟΑΤΚΙ+ θεματικές–, βρέθηκε μαζί με τη σύντροφό της στο περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ανάρτησή της η κα Χρηστίδη σημείωσε πως η επίθεση αυτή είναι μία ακόμα απόδειξη της κανονικοποιημένης βίας που βιώνουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα:

«Στην Ελλάδα του 2025, δύο λεσβίες/κουήρ άτομα πιαστήκαμε αγκαλιά. Ήταν αρκετό για να μας πετάξουν νερά και να μας βρίσουν. Αν αυτό συνέβη σε εμάς, τι ζουν τα τρανς άτομα, τα νεαρά κουήρια, οι μετανάστες, οι σεξεργάτριες;».

Η ίδια τόνισε ότι είναι καλά, όμως υπογράμμισε πως «η συλλογική οργή θα ξεχειλίζει όσο η ίδια η ύπαρξη των κουήρ ατόμων στον δημόσιο χώρο τίθεται υπό απειλή».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



