Θεσσαλονίκη: 22χρονος στο χειρουργείο μετά από κατανάλωση σούσι – Πρώτο επίσημο περιστατικό ανισακίασης στην Ελλάδα

Σοβαρό περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης από το παράσιτο «ανισάκις» καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη, με 22χρονο να οδηγείται εσπευσμένα στο χειρουργείο μετά την κατανάλωση σούσι. Το συμβάν αποτελεί το πρώτο επίσημα καταγεγραμμένο στην Ελλάδα.

σούσι-διατροφή
22 Νοέ. 2025 14:12
Pelop News

Ένας 22χρονος στη Θεσσαλονίκη χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» μετά από έντονη αδιαθεσία που εμφάνισε αμέσως μετά την κατανάλωση σούσι. Ο νεαρός, που όπως δήλωσε στους γιατρούς ήταν τακτικός καταναλωτής ωμών ψαριών, παρουσίασε οξεία συμπτώματα και οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε διαγνωστικό έλεγχο.

Η αρχική ιατρική εκτίμηση έδειχνε πιθανή νεοπλασία, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για χειρουργική διερεύνηση της κατάστασης. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, οι γιατροί εντόπισαν ότι ο ασθενής είχε προσβληθεί από το παράσιτο «ανισάκις», το οποίο βρίσκεται σε ωμά ή ανεπαρκώς μαγειρεμένα ψάρια. Η λοίμωξη, γνωστή ως ανισακίαση, προκαλεί έντονα γαστρεντερικά συμπτώματα και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές.

Στον 22χρονο χορηγήθηκε στοχευμένη φαρμακευτική αγωγή και σύμφωνα με το ιατρικό προσωπικό η υγεία του έχει σταθεροποιηθεί. Ο νεαρός νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου. Πρόκειται για το πρώτο επίσημα αναφερθέν περιστατικό ανισακίασης στη χώρα, εφιστώντας την προσοχή στα ζητήματα σωστής προετοιμασίας και επεξεργασίας ωμών ψαριών που καταναλώνονται σε πιάτα όπως το σούσι.

