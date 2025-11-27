Θεσσαλονίκη: 60χρονος έσκισε τα λάστιχα του γείτονα και χτυπούσε την πόρτα κρατώντας μαχαίρι

Ένα απρόβλεπτο και τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή σε συνοικία της Θεσσαλονίκης, όταν 60χρονος άνδρας, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, πήρε μαχαίρι από το σπίτι του, έσκισε με αυτό τα λάστιχα του αυτοκινήτου του γείτονά του και κατόπιν χτυπούσε έντονα την πόρτα του διαμερίσματός του.

Tο πρώτο αυτοκίνητο που αντίκρισε ήταν εκείνο του γείτονά του, σταθμευμένο στην είσοδο της πολυκατοικίας. Χωρίς προφανή λόγο – τον οποίο ούτε ο ίδιος δεν μπορεί να εξηγήσει – άρχισε να προκαλεί φθορές στα λάστιχα του οχήματος.

Αμέσως μετά, ανέβηκε στο διαμέρισμα του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου και άρχισε να χτυπά δυνατά την εξώπορτα, κρατώντας ακόμα το μαχαίρι. Μέσα στο σπίτι βρίσκονταν ο νεαρός πατέρας, η σύζυγός του και το μωρό τους, μόλις τεσσάρων μηνών, οι οποίοι τρόμαξαν από την εικόνα.

«Μου έσκισε το λάστιχο και μετά χτυπούσε δυνατά την εξώπορτα του σπιτιού μας. Προφανώς και τρομοκρατηθήκαμε. Στο αστυνομικό τμήμα μου ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι το έκανε “στα καλά καθούμενα”», κατέθεσε το θύμα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Ο κατηγορούμενος, στην απολογία του, απέδωσε την πράξη του στη συναισθηματική φόρτιση λόγω προβλημάτων υγείας της συζύγου του, δηλώνοντας ότι είχε πιει αλκοόλ εκείνη την ημέρα και πως μετά το περιστατικό πήγε στο σπίτι του γείτονα για να ζητήσει συγγνώμη.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, επιβάλλοντας συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών, η οποία μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



