Θεσσαλονίκη: 68χρονη χτυπήθηκε από μεθυσμένο οδηγό και παρασύρθηκε από άλλο όχημα
Η 68χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σοβαρά τραυματισμένη, σε νοσοκομείο της πόλης, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
Θύμα διπλής παράσυρσης έπεσε μια 68χρονη γυναίκα το απόγευμα της παραμονής των Χριστουγέννων, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Η γυναίκα χτυπήθηκε αρχικά από όχημα που οδηγούσε 53χρονος ημεδαπός, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, και στη συνέχεια παρασύρθηκε από δεύτερο αυτοκίνητο που ακολουθούσε, με οδηγό έναν 58χρονο.
Η 68χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σοβαρά τραυματισμένη, σε νοσοκομείο της πόλης, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News