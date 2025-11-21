Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε ποδηλάτη, νεκρός 76χρονος ΦΩΤΟ

Ο τραγικός θάνατος ενός 76χρονου ποδηλάτη στον Εύοσμο αναζωπύρωσε τις αντιδράσεις για τις ελλείψεις στην οδική ασφάλεια του δήμου. Ο Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καταγγέλλει χρόνια αδράνεια, υπενθυμίζοντας προηγούμενα θανατηφόρα περιστατικά και την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του ΣΒΑΚ.

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε ποδηλάτη, νεκρός 76χρονος ΦΩΤΟ
21 Νοέ. 2025 13:46
Pelop News

Ένα ακόμη θανατηφόρο δυστύχημα με ποδηλάτη στη δυτική Θεσσαλονίκη επαναφέρει στο προσκήνιο τις σοβαρές ανεπάρκειες στην οδική ασφάλεια του δήμου Κορδελιού–Ευόσμου. Ο θάνατος ενός 76χρονου από διερχόμενο αυτοκίνητο στη διασταύρωση Καραολή και Δημητρίου – Μακεδονίας έγινε αφορμή για νέα, σκληρή ανακοίνωση του Ποδηλατικού Αθλητικού Συλλόγου, που κάνει λόγο για διαχρονική απουσία παρεμβάσεων, παρά τα πολλαπλά προειδοποιητικά σημάδια.

Ο Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με ανάρτησή του στο Facebook, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του θύματος και τόνισε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί ακόμη μία δραματική υπενθύμιση της έλλειψης ουσιαστικών παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας στην περιοχή.

Όπως σημειώνει ο σύλλογος, τα τελευταία χρόνια στον ίδιο δήμο έχουν καταγραφεί δύο ακόμη θανατηφόρα δυστυχήματα με ποδηλάτες, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια ουσιαστική παρέμβαση ούτε στα συγκεκριμένα σημεία ούτε σε άλλες επικίνδυνες διασταυρώσεις. Η δημοτική αρχή κατηγορείται ότι αγνοεί συστηματικά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά και παραμένει «τυφλή» απέναντι στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πιο ευάλωτοι χρήστες του δρόμου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Παρότι τα προσχέδια προβλέπουν παρεμβάσεις στο σημείο του πρόσφατου δυστυχήματος, ο δήμος εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στους τελευταίους της χώρας που δεν έχουν ολοκληρώσει το ΣΒΑΚ — γεγονός που, σύμφωνα με τον σύλλογο, στερεί τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων και αφήνει την πόλη εκτεθειμένη.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η απουσία παρεμβάσεων και η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του ΣΒΑΚ συνιστούν σαφή αποτυχία της δημοτικής διοίκησης, η οποία δεν έχει υιοθετήσει ούτε βασικά μέτρα προστασίας της ζωής πεζών και ποδηλατών.

Ο Ποδηλατικός Σύλλογος καλεί τον δήμαρχο Ελευθέριο Αλεξανδρίδη να προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση του ΣΒΑΚ και στην υλοποίηση των αναγκαίων έργων, ώστε να μην υπάρξει άλλη χαμένη ζωή στους δρόμους του δήμου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:16 Το Δημοτικό Σχολείο Καμινιών συμμετείχε σε φιλανθρωπική συναυλία
16:07 Ο Γ. Λαγός και επίσημα στο τεχνικό επιτελείο της Παναχαϊκής
15:59 Ζελένσκι: «Εργαζόμαστε πάνω στο σχέδιο των ΗΠΑ», ποιες χώρες δήλωσαν στήριξη
15:52 Δείτε ποιους πατρινούς παίκτες κάλεσε ο Σπανούλης στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας
15:44 Η 6η ΥΠΕ παρέδωσε φαρμακευτικό υλικό στην μονάδα δασικών επιχειρήσεων
15:38 Πάτρα: Εκδήλωση για την Ολυμπιακή φλόγα από τον «Κωστή Παλαμά» και το Λύκειο Ελληνίδων Πατρών
15:32 Νέος Κόσμος: Προφυλακίστηκε ο 29χρόνος άνδρας
15:27 Rollers Party & Βράβευση Κορυφαίων Αθλητών 2024 από τον Πατραϊκό Όμιλο Τροχοπεδίλων
15:20 «Χρώμα» Χριστουγέννων στην Πάτρα ΦΩΤΟ
15:11 Στίβος: Πανστρατιά για την Αναστασία, αγώνες για καλό σκοπό!
15:02 Συλλαλητήριο αγροτοκτηνοτρόφων στην Πάτρα: Στήριξη από το Εργατικό Κέντρο ενόψει της κινητοποίησης του Σαββάτου
15:01 Παρεμβάσεις σε ιστορικά κτίρια και συνοικίες: Ο Δήμος Πατρέων παρουσιάζει το νέο αποτύπωμα αναπλάσεων
15:00 «Αερομαχίες» μεταξύ Αραξου – Καλαμάτας: Δύο επιχειρηματικοί όμιλοι και δύο αεροδρόμια αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη
14:50 Χανιά: Εντοπίστηκε ακόμη μία σορός – Το 8ο θύμα του ναυαγίου ανοιχτά της Γαύδου
14:45 Ασφυκτικό τελεσίγραφο Τραμπ σε Ζελένσκι: «Υπογράφεις μέχρι 27/11 ή μένεις μόνος»
14:41 Νέες καταγγελίες για υποστελέχωση και ελλείψεις στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Πειραιά μετά τον τραγικό θάνατο της 13χρονης
14:37 Πελετίδης προς Υπουργείο Υποδομών: Άμεση λύση για τον κόμβο Κ3 Συχαινών και την επικίνδυνη οδό Μειλίχου
14:34 Ψηφιακός μετασχηματισμός: Τι αποκαλύπτει η νέα έρευνα της MARC για τις ανάγκες και τα κενά των ελληνικών επιχειρήσεων
14:25 Μεταφέρονται στην Ιταλία για μεταμόσχευση το ζευγάρι από την Έδεσσα – Σε κρίσιμη κατάσταση και χωρίς μόσχευμα ακόμη
14:19 Το νέο στρατιωτικό τοπίο: Τι αλλάζει σε θητεία, ιεραρχία και μισθολόγιο με το νομοσχέδιο «Χάρτης Μετάβασης στη Νέα Εποχή»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ