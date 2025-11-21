Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε ποδηλάτη, νεκρός 76χρονος ΦΩΤΟ

Ένα ακόμη θανατηφόρο δυστύχημα με ποδηλάτη στη δυτική Θεσσαλονίκη επαναφέρει στο προσκήνιο τις σοβαρές ανεπάρκειες στην οδική ασφάλεια του δήμου Κορδελιού–Ευόσμου. Ο θάνατος ενός 76χρονου από διερχόμενο αυτοκίνητο στη διασταύρωση Καραολή και Δημητρίου – Μακεδονίας έγινε αφορμή για νέα, σκληρή ανακοίνωση του Ποδηλατικού Αθλητικού Συλλόγου, που κάνει λόγο για διαχρονική απουσία παρεμβάσεων, παρά τα πολλαπλά προειδοποιητικά σημάδια.

Ο Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, με ανάρτησή του στο Facebook, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του θύματος και τόνισε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί ακόμη μία δραματική υπενθύμιση της έλλειψης ουσιαστικών παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας στην περιοχή.

Όπως σημειώνει ο σύλλογος, τα τελευταία χρόνια στον ίδιο δήμο έχουν καταγραφεί δύο ακόμη θανατηφόρα δυστυχήματα με ποδηλάτες, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια ουσιαστική παρέμβαση ούτε στα συγκεκριμένα σημεία ούτε σε άλλες επικίνδυνες διασταυρώσεις. Η δημοτική αρχή κατηγορείται ότι αγνοεί συστηματικά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά και παραμένει «τυφλή» απέναντι στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πιο ευάλωτοι χρήστες του δρόμου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Παρότι τα προσχέδια προβλέπουν παρεμβάσεις στο σημείο του πρόσφατου δυστυχήματος, ο δήμος εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στους τελευταίους της χώρας που δεν έχουν ολοκληρώσει το ΣΒΑΚ — γεγονός που, σύμφωνα με τον σύλλογο, στερεί τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων και αφήνει την πόλη εκτεθειμένη.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η απουσία παρεμβάσεων και η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του ΣΒΑΚ συνιστούν σαφή αποτυχία της δημοτικής διοίκησης, η οποία δεν έχει υιοθετήσει ούτε βασικά μέτρα προστασίας της ζωής πεζών και ποδηλατών.

Ο Ποδηλατικός Σύλλογος καλεί τον δήμαρχο Ελευθέριο Αλεξανδρίδη να προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση του ΣΒΑΚ και στην υλοποίηση των αναγκαίων έργων, ώστε να μην υπάρξει άλλη χαμένη ζωή στους δρόμους του δήμου.

