Θεσσαλονίκη: Αγρότης καταγγέλλει δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών

Αγρότης από τη Θεσσαλονίκη καταγγέλλει ότι δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί, δηλώνοντας πως δεν γνωρίζει τον λόγο της ενέργειας.

Θεσσαλονίκη: Αγρότης καταγγέλλει δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών
26 Δεκ. 2025 21:10
Pelop News

Τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών καταγγέλλει αγρότης από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος δηλώνει ότι δεν έχει ενημερωθεί για τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την ενέργεια.

Πρόκειται για τον Γιώργο Μπότα, γενικό γραμματέα του Β’ Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου Μαλγάρων. Όπως ανέφερε, το πρωί της Παρασκευής (26/12) διαπίστωσε ότι οι λογαριασμοί του είχαν δεσμευτεί, ενώ σε επικοινωνία που είχε με την τράπεζά του ενημερώθηκε ότι η ενέργεια αυτή έγινε κατόπιν σχετικής εντολής των αρμόδιων Αρχών.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, έως και την προηγούμενη ημέρα πραγματοποιούσε κανονικά τις συναλλαγές του, ωστόσο το πρόβλημα έγινε αντιληπτό όταν επιχείρησε να πληρώσει με τραπεζική κάρτα και διαπίστωσε ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού του ήταν μηδενικό.

Ο ίδιος δηλώνει ότι αγνοεί πλήρως τον λόγο της δέσμευσης, υποστηρίζοντας πως όλες οι οικονομικές του συναλλαγές και οι πληρωμές που έχει λάβει έχουν πραγματοποιηθεί με νόμιμο τρόπο. Όπως ανέφερε, μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου είχε εισπράξει κανονικά τις προβλεπόμενες επιδοτήσεις.

Οι καταγγελίες του αγρότη καταγράφηκαν σε βίντεο, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τις αρμόδιες Αρχές για την υπόθεση.

Πηγή: voria.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:45 Γοητεία του κόκκινου: 5 γιορτινές παραλλαγές για το μανικιούρ της Πρωτοχρονιάς
21:19 Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2026 στο Σύνταγμα: Τι έχει σχεδιάσει ο Δήμος Αθηναίων για την αλλαγή του χρόνου
21:10 Θεσσαλονίκη: Αγρότης καταγγέλλει δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών
20:53 Έφυγε από τη ζωή ο ζωγράφος, εικαστικός και γλύπτης Μιχάλης Κατζουράκης
20:43 Τραγωδία στην Καλλιθέα: Δύο νεκροί από πυρκαγιά σε διαμέρισμα
20:29 Ξανά στα μπλόκα οι αγρότες: Πού κλείνουν οι δρόμοι, αποφασίζουν αύριο Σάββατο στην Αχαΐα – Ποιες ρυθμίσεις ισχύουν για τις μετακινήσεις της Πρωτοχρονιάς
20:20 Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι στο μετρό του Παρισιού, τρεις γυναίκες τραυματίες
20:05 Νύχτα των Ευχών στην Αθήνα: 3.000 φαναράκια φώνισαν τον ουρανό πάνω από την Πλατεία Κοτζιά ΦΩΤΟ
19:56 Δύο νεκροί από έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο κοντά στη Λυών ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
19:45 Πού βρίσκεται σήμερα ο Άγιος Βασίλης – Δείτε LIVE το ταξίδι του μέχρι την Πρωτοχρονιά
19:37 Ζελένσκι: Έτοιμος για δημοψήφισμα επί του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ
19:26 Καιρός: Χειμωνιάτικο σκηνικό με πτώση θερμοκρασίας έως την Παραμονή Πρωτοχρονιάς
19:14 Βαρδούσια: Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν τρεις ορειβάτες και μία γυναίκα
19:05 Γιορτινά αρώματα: Φτιάξτε το δικό σας χειροποίητο potpourri
18:54 Σέρρες: Βρέθηκε εξάρτημα οχήματος που εξετάζεται αν συνδέεται με τον αγνοούμενο 45χρονο πυροσβέστη
18:46 Συρία: Η Saraya Ansar al-Sunna ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη στο τζαμί της Χομς
18:38 Πάτρα: Ανοιχτά τα καταστήματα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του έτους
18:30 Κυψέλη: Εξουδετερώθηκε ύποπτο αντικείμενο με ελεγχόμενη έκρηξη στην οδό Αμοργού
18:23 Copa Nadal 2025: Ρεκόρ και γιορτινή ατμόσφαιρα στο λιμάνι της Βαρκελώνης
18:15 Πάρις Χίλτον: Η εντυπωσιακή φωτογράφιση για τα φετινά Χριστούγεννα ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ