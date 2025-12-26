Θεσσαλονίκη: Αγρότης καταγγέλλει δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών

Τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών καταγγέλλει αγρότης από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος δηλώνει ότι δεν έχει ενημερωθεί για τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την ενέργεια.

Πρόκειται για τον Γιώργο Μπότα, γενικό γραμματέα του Β’ Αγροτικού Συνεταιρισμού Χαλάστρας και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου Μαλγάρων. Όπως ανέφερε, το πρωί της Παρασκευής (26/12) διαπίστωσε ότι οι λογαριασμοί του είχαν δεσμευτεί, ενώ σε επικοινωνία που είχε με την τράπεζά του ενημερώθηκε ότι η ενέργεια αυτή έγινε κατόπιν σχετικής εντολής των αρμόδιων Αρχών.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, έως και την προηγούμενη ημέρα πραγματοποιούσε κανονικά τις συναλλαγές του, ωστόσο το πρόβλημα έγινε αντιληπτό όταν επιχείρησε να πληρώσει με τραπεζική κάρτα και διαπίστωσε ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού του ήταν μηδενικό.

Ο ίδιος δηλώνει ότι αγνοεί πλήρως τον λόγο της δέσμευσης, υποστηρίζοντας πως όλες οι οικονομικές του συναλλαγές και οι πληρωμές που έχει λάβει έχουν πραγματοποιηθεί με νόμιμο τρόπο. Όπως ανέφερε, μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου είχε εισπράξει κανονικά τις προβλεπόμενες επιδοτήσεις.

Οι καταγγελίες του αγρότη καταγράφηκαν σε βίντεο, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τις αρμόδιες Αρχές για την υπόθεση.

Πηγή: voria.gr

