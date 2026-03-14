Θεσσαλονίκη: Αύριο το τελευταίο «αντίο» στον 20χρονο της Καλαμαριάς – Την Τρίτη η απολογία του 23χρονου

Το τελευταίο αντίο θα πουν αύριο, Κυριακή 15 Μαρτίου, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που γνώριζαν τον 20χρονο που έπεσε νεκρός μετά την αιματηρή επίθεση στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Συκεών, με την υπόθεση να συνεχίζει να προκαλεί έντονη συγκίνηση και βαρύ κλίμα στην πόλη. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα, η κηδεία έχει οριστεί για τις 13:00, αν και σε άλλες αναφορές εμφανίζεται και ώρα 12:30.

Την ίδια ώρα, η δικαστική πορεία της υπόθεσης συνεχίζεται, καθώς ο 23χρονος που κατηγορείται για την επίθεση έχει ήδη παραπεμφθεί να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, ενώ μέχρι την απολογία του παραμένει υπό κράτηση.

Παράλληλα, η ίδια δικογραφία περιλαμβάνει και δύο ακόμη πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονταν μαζί με το θύμα το βράδυ του περιστατικού. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη με βάση τις διατάξεις του Αθλητικού Νόμου, για αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα που αφορούν επικίνδυνη σωματική βλάβη και κατοχή αντικειμένων ικανών να προκαλέσουν σωματική βλάβη. Από τους δύο, ο ένας έχει ήδη ταυτοποιηθεί, ενώ ο δεύτερος παραμένει άγνωστος και αναμένεται να κληθούν από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση για να δώσουν εξηγήσεις.

Έτσι, ενώ η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον 20χρονο, η έρευνα των Αρχών παραμένει ανοιχτή σε όλα τα κρίσιμα σημεία της υπόθεσης, με βασικό ζητούμενο να φωτιστούν πλήρως οι συνθήκες της συμπλοκής, οι κινήσεις όλων των εμπλεκομένων και ο ακριβής ρόλος όσων βρίσκονταν στο σημείο εκείνο το βράδυ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



