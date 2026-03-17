Θεσσαλονίκη: Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, τράκαρε και έφυγε – Συνελήφθη 45χρονος στη Σίνδο

Στη σύλληψη ενός 45χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη που καταγράφηκε το πρωί της Δευτέρας 16 Μαρτίου στην περιοχή της Σίνδου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας οδηγούσε αυτοκίνητο όταν, υπό συνθήκες που ερευνώνται, φέρεται να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρούστηκε με άλλο όχημα.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, ενώ ο 45χρονος κατηγορείται ότι αποχώρησε από το σημείο μετά τη σύγκρουση.

Ακολούθησαν αναζητήσεις από τις αστυνομικές αρχές και τελικά ο οδηγός εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για την υπόθεση.

