Θεσσαλονίκη: Δέντρα έπεσαν εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων

Δέντρα έπεσαν στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης προκαλώντας έντονα προβλήματα, ενώ τουλάχιστον σε μία περίπτωση δέντρο έπεσε πάνω προκαλώντας ευτυχώς μικρές υλικές ζημιές.

28 Δεκ. 2025 14:52
Pelop News

Θυελλώδεις άνεμοι πνέουν στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα μεγάλα δέντρα και κλαδιά να πέσουν εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr δέντρα έπεσαν στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης προκαλώντας έντονα προβλήματα, ενώ τουλάχιστον σε μία περίπτωση δέντρο έπεσε πάνω προκαλώντας ευτυχώς μικρές υλικές ζημιές.

Ισχυρός βόρειος άνεμος 6 μποφόρ πνέει στη Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, θα συνεχιστεί μέχρι και το βράδυ με αυξανόμενη ένταση που θα φτάσει τα 7 μποφόρ από βόρεια – βορειοδυτική κατεύθυνση.

Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι προσεκτικοί για το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες πτώσεις δένδρων και άλλα προβλήματα από τον ισχυρό άνεμο.

