Θεσσαλονίκη: Δέντρα έπεσαν εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων

Θυελλώδεις άνεμοι πνέουν στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα μεγάλα δέντρα και κλαδιά να πέσουν εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr δέντρα έπεσαν στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης προκαλώντας έντονα προβλήματα, ενώ τουλάχιστον σε μία περίπτωση δέντρο έπεσε πάνω προκαλώντας ευτυχώς μικρές υλικές ζημιές.

Ισχυρός βόρειος άνεμος 6 μποφόρ πνέει στη Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, θα συνεχιστεί μέχρι και το βράδυ με αυξανόμενη ένταση που θα φτάσει τα 7 μποφόρ από βόρεια – βορειοδυτική κατεύθυνση.

Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι προσεκτικοί για το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες πτώσεις δένδρων και άλλα προβλήματα από τον ισχυρό άνεμο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



