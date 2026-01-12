Θεσσαλονίκη: Δύο οδηγοί για επικίνδυνη οδήγηση, ο ένας έτρεχε με 128 χλμ.

Στη σύλληψη δύο οδηγών προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια πρόσφατων ελέγχων σχετικά με παραβίαση ορίων ταχύτητας, εντός κατοικημένης περιοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, στη μία περίπτωση η σύλληψη έγινε για επικίνδυνη οδήγηση με ελιγμούς για «φιγούρα», προκαλώντας τρόμο και ανησυχία σε άλλους οδηγούς και πολίτες της Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, τους επιβλήθηκε το ανάλογο πρόστιμο ενώ του αφαιρέθηκε για ένα χρόνο και η άδεια οδήγησης.

Στη δεύτερη περίπτωση η σύλληψη έγινε για οδήγηση με 128χλμ την ώρα αντί 50χλμ την ώρα σε κατοικημένη περιοχή, ενώ επιπλέον βεβαιώθηκε το ανάλογο πρόστιμο και αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για δύο μήνες.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 44 παραβάσεις που αφορούν σε παραβίαση ορίων ταχύτητας οχημάτων, 8 για θόρυβο και τροποποιημένες εξατμίσεις και 18 για διάφορες άλλες τροχονομικές παραβάσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



