Θεσσαλονίκη: Δύο οδηγοί για επικίνδυνη οδήγηση, ο ένας έτρεχε με 128 χλμ.

Στη δεύτερη περίπτωση η σύλληψη έγινε για  οδήγηση με 128χλμ την ώρα αντί 50χλμ την ώρα σε κατοικημένη περιοχή, ενώ επιπλέον βεβαιώθηκε το ανάλογο πρόστιμο και αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για δύο μήνες.

12 Ιαν. 2026 22:45
Pelop News

Στη σύλληψη δύο οδηγών προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια πρόσφατων ελέγχων σχετικά με παραβίαση ορίων ταχύτητας, εντός κατοικημένης περιοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, στη μία περίπτωση η σύλληψη έγινε για επικίνδυνη οδήγηση με ελιγμούς για «φιγούρα», προκαλώντας τρόμο και ανησυχία σε άλλους οδηγούς και πολίτες της Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, τους επιβλήθηκε το ανάλογο πρόστιμο ενώ του αφαιρέθηκε για ένα χρόνο και η άδεια οδήγησης.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 44 παραβάσεις που αφορούν σε παραβίαση ορίων ταχύτητας οχημάτων, 8 για θόρυβο και τροποποιημένες εξατμίσεις και 18 για διάφορες άλλες τροχονομικές παραβάσεις.

