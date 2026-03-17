Θεσσαλονίκη: Ενώπιον της ανακρίτριας ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά

Στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης οδηγείται σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου, ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στην περιοχή της Καλαμαριάς. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τη δίωξη της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, καθώς και τις κατηγορίες της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες σχετικά με την προανακριτική του απολογία, ο 23χρονος υποστηρίζει πως δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από ομάδα τουλάχιστον τριών ατόμων ενώ επέστρεφε στην οικία του. Ο ίδιος ισχυρίζεται πως βρισκόταν σε κατάσταση αμύνης, αναφέροντας πως δέχθηκε σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα, ενώ απέδωσε τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου σε ατύχημα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και ενώ ο ίδιος έπεφτε στο έδαφος.

Οι δικαστικές αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως οπαδικό επεισόδιο. Στο πλαίσιο αυτό, κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος (συμμορία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του αθλητικού νόμου) έχουν απαγγελθεί και στους δύο νεαρούς που συνόδευαν το θύμα. Ένας εξ αυτών, ηλικίας 19 ετών, έχει ήδη συλληφθεί και αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη στην ίδια ανακρίτρια, λόγω της συνάφειας των δικογραφιών.

Η σημερινή απολογία του 23χρονου θεωρείται κρίσιμη, καθώς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την προφυλάκισή του, αξιολογώντας τόσο τους ισχυρισμούς του περί άμυνας όσο και τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας.

