Θεσσαλονίκη: Ένταση στα «Πράσινα Φανάρια» – Φραγμός της ΕΛΑΣ στους αγρότες που επιχειρούν αποκλεισμό προς το αεροδρόμιο ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση επικρατεί στη Θεσσαλονίκη, καθώς ομάδες αγροτών κατευθύνονταν προς το σημείο «Πράσινα Φανάρια» με στόχο να στήσουν μπλόκο και να εμποδίσουν την πρόσβαση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Ωστόσο, η πορεία τους διακόπηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το ThessPost, οι Αρχές έχουν στήσει φραγμό με κλούβες, σταματώντας τη διέλευση των τρακτέρ. Οι αγρότες ζητούν από την ΕΛΑΣ να απομακρύνει τον φραγμό ώστε να συνεχίσουν την κινητοποίησή τους και να προχωρήσουν στον αποκλεισμό.

Πρόκειται για επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα από Επανομή, Θέρμη, Τρίλοφο, Χαλκιδική και άλλες περιοχές της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, οι οποίοι είχαν αποφασίσει το μπλόκο στη χθεσινή σύσκεψη των συλλογικών τους οργάνων.

Όπως αναφέρουν, εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο επ’ αόριστον αποκλεισμού της πρόσβασης στο αεροδρόμιο. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τριλόφου, Χρήστος Τσιλιάς, δήλωσε στο Status FM 107.7 ότι στόχος τους είναι «να φτάσουν όσο πιο κοντά γίνεται στο αεροδρόμιο».

Παρά την αστυνομική παρουσία και τον φραγμό στις προσβάσεις, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, στηρίζοντας τα αιτήματά τους για επιδοτήσεις, μειωμένο κόστος παραγωγής και επίλυση εκκρεμοτήτων με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



